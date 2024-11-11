Маршрут следования и продажа билетов
22:35
1 д. 11 ч. 40 мин.
10:15
Маршрут следования поезда 570Э Новороссийск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
22:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
23:05
23:07
14 км.
0 ч. 30 мин.
Абинская
23:55
23:57
53 км.
1 ч. 20 мин.
Краснодар 1
01:24
01:40
121 км.
2 ч. 49 мин.
Брюховецкая
03:18
03:20
207 км.
4 ч. 43 мин.
Староминская-Тимашевск
04:36
04:38
285 км.
6 ч. 1 мин.
Ростов
Главный
06:02
06:27
376 км.
7 ч. 27 мин.
Новочеркасск
07:41
07:43
414 км.
9 ч. 6 мин.
Шахтная
08:35
08:37
450 км.
10 ч. 0 мин.
Сулин
10:15
10:17
468 км.
11 ч. 40 мин.
Зверево
10:40
10:42
483 км.
12 ч. 5 мин.
Лихая
11:04
11:21
499 км.
12 ч. 29 мин.
Каменская
11:48
11:50
518 км.
13 ч. 13 мин.
Миллерово
12:43
12:45
584 км.
14 ч. 8 мин.
Кутейниково
13:37
13:39
639 км.
15 ч. 2 мин.
Россошь
15:27
15:42
741 км.
16 ч. 52 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
17:15
17:46
829 км.
18 ч. 40 мин.
Придача
Воронеж-Южный
19:24
19:27
904 км.
20 ч. 49 мин.
Липецк
22:03
22:06
1015 км.
23 ч. 28 мин.
Елец
23:18
23:49
1085 км.
1 д. 0 ч. 43 мин.
Ефремов
01:13
01:15
1151 км.
1 д. 2 ч. 38 мин.
Узловая 1
Московской жд
03:01
03:03
1243 км.
1 д. 4 ч. 26 мин.
Тула Вяземская
Ряжский Вокзал
03:51
03:53
1287 км.
1 д. 5 ч. 16 мин.
Калуга 1
06:32
07:07
1381 км.
1 д. 7 ч. 57 мин.
Москва
Киевский Вокзал
10:15
1538 км.
1 д. 11 ч. 40 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Новороссийск → Москва