Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 580С Адлер — Таганрог на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Таганрог с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
02:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
03:02
03:04
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
03:24
03:33
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
03:58
04:05
37 км.
1 ч. 8 мин.
Лазаревская
04:47
04:55
69 км.
1 ч. 57 мин.
Туапсе
05:43
05:55
96 км.
2 ч. 53 мин.
Горячий Ключ
08:39
09:37
157 км.
5 ч. 49 мин.
Краснодар 1
11:35
11:42
199 км.
8 ч. 45 мин.
Динская
12:15
12:20
226 км.
9 ч. 25 мин.
Кореновск
12:53
13:03
260 км.
10 ч. 3 мин.
Выселки
13:28
13:32
279 км.
10 ч. 38 мин.
Кущевка
16:02
16:14
387 км.
13 ч. 12 мин.
Первомайская
17:41
18:10
458 км.
14 ч. 51 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
19:27
510 км.
16 ч. 37 мин.
