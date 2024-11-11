Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 595М Москва — Астрахань
Маршрут следования поезда 595М Москва — Астрахань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Астрахань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
03:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узловая 1
Московской жд
06:49
06:51
197 км.
3 ч. 49 мин.
Ефремов
08:34
08:36
289 км.
5 ч. 34 мин.
Елец
09:54
10:25
355 км.
6 ч. 54 мин.
Липецк
11:38
11:43
425 км.
8 ч. 38 мин.
Грязи
Воронежские
12:30
13:10
454 км.
9 ч. 30 мин.
Мичуринск
Уральский
14:05
14:54
512 км.
11 ч. 5 мин.
Никифоровка
15:20
15:22
531 км.
12 ч. 20 мин.
Тамбов 1
16:10
16:20
578 км.
13 ч. 10 мин.
Кирсанов
17:31
17:34
666 км.
14 ч. 31 мин.
Умет
17:54
17:56
684 км.
14 ч. 54 мин.
Тамала
18:16
18:18
703 км.
15 ч. 16 мин.
Вертуновская
18:41
18:43
726 км.
15 ч. 41 мин.
Ртищево 1
19:15
19:45
750 км.
16 ч. 15 мин.
Аткарск
21:15
21:20
843 км.
18 ч. 15 мин.
Саратов 1
Пассажирский
22:52
23:32
920 км.
19 ч. 52 мин.
Красный Кут
02:08
02:18
1014 км.
23 ч. 8 мин.
Палласовка
04:02
04:12
1115 км.
1 д. 1 ч. 2 мин.
Эльтон
06:02
06:16
1217 км.
1 д. 3 ч. 2 мин.
Верхний Баскунчак
08:03
08:23
1317 км.
1 д. 5 ч. 3 мин.
Харабалинская
09:48
09:50
1416 км.
1 д. 6 ч. 48 мин.
Ашулук
10:08
10:10
1430 км.
1 д. 7 ч. 8 мин.
Астрахань
12:03
1547 км.
1 д. 9 ч. 3 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Астрахань Распечатать расписание поезда