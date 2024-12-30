Маршрут следования и продажа билетов
06:53
7 ч. 38 мин.
14:31
24
Маршрут следования поезда 6002 Великий Новгород — Пестово на карте со всеми остановками
Расписание поезда Великий Новгород — Пестово с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Великий Новгород
Вокзал
06:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Спасская Полисть
07:34
07:34
46 км.
0 ч. 41 мин.
Чудово-Московское
07:56
08:28
69 км.
1 ч. 3 мин.
Остановочный пункт 92км
08:55
08:56
70 км.
2 ч. 2 мин.
Водос
09:02
09:03
71 км.
2 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 85км
09:07
09:08
75 км.
2 ч. 14 мин.
Кириши
09:38
09:45
98 км.
2 ч. 45 мин.
Будогощь
10:09
10:11
128 км.
3 ч. 16 мин.
Тальцы-Мологские
10:38
10:39
155 км.
3 ч. 45 мин.
Водогон
10:49
10:50
161 км.
3 ч. 56 мин.
Хотцы
10:58
10:59
167 км.
4 ч. 5 мин.
Неболчи
11:16
11:18
180 км.
4 ч. 23 мин.
Теребутенец
11:39
11:40
200 км.
4 ч. 46 мин.
Киприя
11:52
11:53
210 км.
4 ч. 59 мин.
Анциферово-Мологское
12:06
12:07
220 км.
5 ч. 13 мин.
Ракитино
12:20
12:21
231 км.
5 ч. 27 мин.
Песь
12:33
12:34
240 км.
5 ч. 40 мин.
Хвойная
12:49
12:51
249 км.
5 ч. 56 мин.
Кушавера
13:03
13:04
258 км.
6 ч. 10 мин.
Кабожа
13:33
13:34
280 км.
6 ч. 40 мин.
Бугры
13:50
13:51
293 км.
6 ч. 57 мин.
Абросово
14:03
14:04
304 км.
7 ч. 10 мин.
Остановочный пункт 296км
14:10
14:11
308 км.
7 ч. 17 мин.
Пестово
14:31
328 км.
7 ч. 38 мин.
