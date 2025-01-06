Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования и продажа билетов

Поезд 6009 Пестово — Великий Новгород.
14:44
7 ч. 11 мин.
21:55
24
Маршрут следования поезда 6009 Пестово — Великий Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Пестово — Великий Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пестово
14:44
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 296км
15:04
15:05
20 км.
0 ч. 20 мин.
Абросово
15:11
15:12
24 км.
0 ч. 27 мин.
Бугры
15:24
15:25
35 км.
0 ч. 40 мин.
Кабожа
15:42
15:43
48 км.
0 ч. 58 мин.
Кушавера
16:11
16:12
70 км.
1 ч. 27 мин.
Хвойная
16:24
16:26
79 км.
1 ч. 40 мин.
Песь
16:41
16:42
88 км.
1 ч. 57 мин.
Ракитино
16:54
16:55
97 км.
2 ч. 10 мин.
Анциферово-Мологское
17:07
17:08
108 км.
2 ч. 23 мин.
Киприя
17:20
17:21
118 км.
2 ч. 36 мин.
Теребутенец
17:34
17:35
128 км.
2 ч. 50 мин.
Неболчи
17:58
18:09
148 км.
3 ч. 14 мин.
Хотцы
18:24
18:25
161 км.
3 ч. 40 мин.
Водогон
18:33
18:34
167 км.
3 ч. 49 мин.
Тальцы-Мологские
18:42
18:43
173 км.
3 ч. 58 мин.
Будогощь
19:09
19:16
200 км.
4 ч. 25 мин.
Кириши
19:42
19:43
230 км.
4 ч. 58 мин.
Остановочный пункт 85км
20:11
20:11
253 км.
5 ч. 27 мин.
Водос
20:16
20:16
257 км.
5 ч. 32 мин.
Остановочный пункт 92км
20:23
20:23
258 км.
5 ч. 39 мин.
Чудово-Московское
20:42
20:51
259 км.
5 ч. 58 мин.
Спасская Полисть
21:12
21:13
282 км.
6 ч. 28 мин.
Великий Новгород
Вокзал
21:55
328 км.
7 ч. 11 мин.
