Расписание поезда Ростов-на-Дону — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
18:21
0 км.
0 ч. 0 мин.
Батайск
18:40
18:42
10 км.
0 ч. 19 мин.
Тихорецкая
21:20
21:25
155 км.
2 ч. 59 мин.
Кавказская
22:16
22:34
213 км.
3 ч. 55 мин.
Белореченская
02:47
03:28
305 км.
8 ч. 26 мин.
Туапсе
06:09
06:17
402 км.
11 ч. 48 мин.
Лазаревская
06:56
07:00
429 км.
12 ч. 35 мин.
Лоо
07:46
07:48
461 км.
13 ч. 25 мин.
Сочи
08:19
08:25
477 км.
13 ч. 58 мин.
Хоста
08:44
08:46
490 км.
14 ч. 23 мин.
Адлер
08:58
498 км.
14 ч. 37 мин.
