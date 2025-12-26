Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 600Ж Адлер — Ростов-на-Дону. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 600Ж Адлер — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
20:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
20:24
20:26
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
20:46
20:55
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
21:21
21:29
37 км.
1 ч. 9 мин.
Лазаревская
22:10
22:19
69 км.
1 ч. 58 мин.
Туапсе
22:58
23:10
96 км.
2 ч. 46 мин.
Белореченская
02:52
03:51
193 км.
6 ч. 40 мин.
Кавказская
06:16
06:34
285 км.
10 ч. 4 мин.
Тихорецкая
07:35
07:42
343 км.
11 ч. 23 мин.
Ростов
Главный
10:38
498 км.
14 ч. 26 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Адлер → Ростов-на-Дону Распечатать расписание поезда