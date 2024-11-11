Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 601Ч Приаргунск — Чита.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
11:54
13 ч. 58 мин.
01:52
32
Маршрут следования поезда 601Ч Приаргунск — Чита на карте со всеми остановками
Расписание поезда Приаргунск — Чита с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Приаргунск
11:54
0 км.
0 ч. 0 мин.
Досатуй
12:31
12:33
32 км.
0 ч. 37 мин.
Платформа 154км
12:50
12:51
47 км.
0 ч. 56 мин.
Платформа 145км
13:01
13:02
55 км.
1 ч. 7 мин.
Урулюнгуй
13:20
13:57
71 км.
1 ч. 26 мин.
Маргуцек
14:19
14:21
92 км.
2 ч. 25 мин.
Арамогойтуй
14:45
14:47
112 км.
2 ч. 51 мин.
Арабатук
15:24
15:26
157 км.
3 ч. 30 мин.
Харанор
15:53
15:55
184 км.
3 ч. 59 мин.
Соктуй
16:27
16:29
200 км.
4 ч. 33 мин.
Борзя
16:55
17:31
216 км.
5 ч. 1 мин.
Зун-Торей
17:42
17:44
222 км.
5 ч. 48 мин.
Шерловая
17:59
18:01
232 км.
6 ч. 5 мин.
Хадабулак
18:17
18:19
247 км.
6 ч. 23 мин.
Безречная
18:32
18:34
259 км.
6 ч. 38 мин.
Мирная
18:45
18:47
267 км.
6 ч. 51 мин.
Бырка
18:56
18:58
274 км.
7 ч. 2 мин.
Ясная
19:13
19:15
289 км.
7 ч. 19 мин.
Ясногорск
19:25
19:40
5296 км.
7 ч. 31 мин.
Оловянная
19:57
20:15
10284 км.
8 ч. 3 мин.
Степь
20:38
20:40
10299 км.
8 ч. 44 мин.
Булак
20:48
20:50
10304 км.
8 ч. 54 мин.
Разъезд №71
21:03
21:05
10316 км.
9 ч. 9 мин.
Ага
21:20
21:22
10326 км.
9 ч. 26 мин.
Остречная
21:33
21:35
10334 км.
9 ч. 39 мин.
Могойтуй
21:49
21:54
10346 км.
9 ч. 55 мин.
Бурятская
22:16
22:19
10369 км.
10 ч. 22 мин.
Седловой
22:40
22:42
10381 км.
10 ч. 46 мин.
Адриановка
23:03
23:05
10390 км.
11 ч. 9 мин.
Карымская
23:40
23:58
10403 км.
11 ч. 46 мин.
Дарасун
00:37
00:39
10429 км.
12 ч. 43 мин.
Чита 2
01:52
10481 км.
13 ч. 58 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
На самих платформах, как правило, тоже не слишком комфортно. Лавочек маловато, на всех желающих их почти никогда не хватает. А ведь у большинства пассажиров с собой тяжелая сумка, которую в ожидании поезда надо куда-то положить. Да и навес от дождя имеется только в одном единственном месте. Осадки же в наших широтах явление совсем нередкое. Особенно, много их было в этом июле. И самое неприятное, что местами дождь шел буквально сутками. Бр-р-р... Как вспомню, так вздрогну!
С этой станции я уезжала всего один раз, но мне, в отличии от других, она показалась вполне пристойной. Платформа здесь невысокая, что очень хорошо, так как не надо преодолевать высокую крутую лестницу. И кстати, что удивительно, рядом с лестницей имеется нормальный пандус.
Но все это было бы ничего, то есть вполне терпимо, если бы не дурацкие правила РЖД, касающиеся приобретения льготных или безденежных билетов на те же поезда. Эти льготы сейчас положены всем пенсионерам и не только, хотя лишь в теории. Как говорится: "не тронь г... но, оно и не воняет". Вот и у меня в этом отношении не было никаких проблем до тех, пора я не потеряла свою социальную карту.
Бдительный проводник, дежурящий у входа в вагон, потребовал справку из школы - увещевания моего ребенка, что она была, но потерялась, не помогли, подростка отправили к начальнику поезда. Социальная карточка московского школьника также не послужила подтверждением того, что мой сын школьник. Таковы Правила.
Шлю в адрес РЖД луч негодования: горите в аду, надеюсь, там для лиц, принимающих решения, есть отдельный котёл, с большим центральным диаметром и усиленным жаром повышенной комфортности. А по-другому не как в таком вагоне в жару ехать это ужас.