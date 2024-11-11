Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 601С Ставрополь — Адлер. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
18:40
14 ч. 55 мин.
09:35
14
Маршрут следования поезда 601С Ставрополь — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ставрополь — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ставрополь
18:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Палагиада
19:08
19:12
8 км.
0 ч. 28 мин.
Изобильная
19:50
19:53
40 км.
1 ч. 10 мин.
Передовая
20:14
20:16
56 км.
1 ч. 34 мин.
Расшеватка
20:42
20:44
81 км.
2 ч. 2 мин.
Темижбекская
21:18
21:20
109 км.
2 ч. 38 мин.
Кавказская
21:53
22:38
130 км.
3 ч. 13 мин.
Белореченская
02:57
03:32
222 км.
8 ч. 17 мин.
Туапсе
06:25
06:35
319 км.
11 ч. 45 мин.
Лазаревская
07:20
07:24
346 км.
12 ч. 40 мин.
Лоо
08:18
08:25
378 км.
13 ч. 38 мин.
Сочи
08:55
09:03
394 км.
14 ч. 15 мин.
Хоста
09:22
09:24
407 км.
14 ч. 42 мин.
Адлер
09:35
415 км.
14 ч. 55 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Ставрополь → Адлер Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезда ходят четко по расписанию. Задержки, конечно, бывают, но, как правило, они не существенные - всего на несколько минут. Внезапные отмены - явление также достаточно редкое. Никто не спорит - все это прекрасно! Особенно хочу выделить проводников отдельное спасибо.
Поезда курсируют довольно часто. Правда примерно с 12 дня у них пару часов бывает перерыв. В остальное же время их вполне хватает, в чем вы можете убедиться сами. Просто сам часто езжу туда в командировку. В целом очень доволен направлением.
Первый и весьма существенный недостаток я вижу здесь в том, что пользование железной дорогой вызывает значительные трудности у категории маломобильных граждан. В каких-то поездах дальнего следования вроде бы существуют специальные купе для инвалидов-колясочников, но это скорее исключение, чем правило.
Мне страшно не нравится то, что зачастую расстояние между вагоном и перроном просто огромное. При выходе из поезда нередко приходится прямо выпрыгивать. Но с легкостью прыгать могут не все. А значит железнодорожный транспорт еще и травмоопасен.
С комфортностью вагонов в поездах на разных направлениях дела обстоят совершенно по-разному. На Белорусском и Киевском направлении часто ходят поезда "Стандарт плюс", в которых есть и wi-fi, и туалет, и кондиционер. Сидения в них сдвоены, а не строены, что конечно приносит куда больше кайфа. А тут такого нет.