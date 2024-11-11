Поезд 601Я Рыбинск — Москва

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 601Я Рыбинск — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

17:16

Рыбинск

12 ч. 12 мин.

05:28

Москва

19

Маршрут следования поезда 601Я Рыбинск — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Рыбинск — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Рыбинск
Пассажирский

17:16

0 км.

0 ч. 0 мин.

Тихменево

17:33

1 мин.

17:34

13 км.

0 ч. 17 мин.

Волга

17:58

1 мин.

17:59

26 км.

0 ч. 42 мин.

Шестихино

18:14

1 мин.

18:15

36 км.

0 ч. 58 мин.

Некоуз

18:30

2 мин.

18:32

47 км.

1 ч. 14 мин.

Родионово

19:02

1 мин.

19:03

74 км.

1 ч. 46 мин.

Пищалкино

19:26

2 мин.

19:28

89 км.

2 ч. 10 мин.

Сонково

19:50

30 мин.

20:20

101 км.

2 ч. 34 мин.

Кесова Гора

20:52

2 мин.

20:54

124 км.

3 ч. 36 мин.

Мюд

21:08

2 мин.

21:10

136 км.

3 ч. 52 мин.

Кашин

21:32

3 мин.

21:35

154 км.

4 ч. 16 мин.

Калязин

22:05

3 мин.

22:08

173 км.

4 ч. 49 мин.

Углич

23:08

47 мин.

23:55

215 км.

5 ч. 52 мин.

Калязин

01:05

5 мин.

01:10

257 км.

7 ч. 49 мин.

Скнятино

01:40

2 мин.

01:42

274 км.

8 ч. 24 мин.

Белый Городок

02:08

2 мин.

02:10

293 км.

8 ч. 52 мин.

Савелово

02:30

10 мин.

02:40

307 км.

9 ч. 14 мин.

Лобня

04:24

2 мин.

04:26

400 км.

11 ч. 8 мин.

Москва
Восточный Вокзал

05:28

430 км.

12 ч. 12 мин.

Информация о поезде 601Я

Планируете поездку по маршруту Рыбинск — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 601Я. Этот поезд отправляется со станции Рыбинск в 17:16 и прибывает на конечную станцию Москва в 05:28. Вся дорога занимает 12 ч. 12 мин., а суммарное время стоянок составляет - 1 ч. 56 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 1618 руб.
  • стоимость купейного места – 3730 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 601Я Рыбинск - Москва: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

19 станций

Самая длинная остановка:

47 мин. – станция Углич

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

1618 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Егор

    Вместо положенных 9 часов, поезд идет теперь 12 - стоит 2 раза по часу где-то — это бред, расстояние можно проехать за 5-6 часов 2 - основная проблема - кондиционер - он не был включен, окна задраены, ощущение парной бани.

    Ответить
  2. Юлия Афанасьева

    Пользуюсь этим рейсом регулярно уже второй год. Впервые за все время был сравнительно новый вагон с нормальными туалетами и не поломанными полками или столами. Проводник была просто огонь. Давала информацию часто, но не навязчиво. Впервые я осталась ь довольна поездкой. Из неприятного - температурный режим. Ночью было слишком жарко и душно. Ну и, конечно, длительность поездки... Этот факт не выдерживает критики. Уверена, что если сократить путь, то большинство пассажиров поменяли бы трудные поездки на трансфере, на удобства поезда.

    Ответить
  3. Геннадий

    Я ездил в вагонах всех классов и разного уровня обслуживания — даже приходилось ехать в «общих» вагонах и «СВ». При покупке билета "вживую" через кассира при наличии выбора, я всегда представлял перед глазами все возможные неудобства. Но это уже через чур.

    Ответить
  4. Володя Северсталь

    Старался покупать билет в плацкартный вагон из-за того, что среди ночи можно тихо встать с нижней полки и прогуляться по вагону до туалета, размяв затёкшие колени — это становится более интересным, когда сами проводники ложатся спать, закрывшись в своём "двуспальном купе". К ним в это время бесполезно стучать в дверь и просить помочь "замолчать" храпящего на весь вагон человека, который спит на соседней полке — поэтому приходилось самому поправлять "храпуну" подушку ему под головой, чтобы ВСЕ спали до утра.

    Ответить
  5. Вика

    Сегодня родители рассказали, что у них дают вместо привычных подстаканников с граненым стаканом обычные маленькие кофейные чашечки, а вот те самые подстаканники со стаканами тоже продают за трешку (3000). Интересно, это вообще легально?

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
