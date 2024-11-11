Маршрут следования и продажа билетов
купить билет на поезд 601Я Рыбинск — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 601Я Рыбинск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Рыбинск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Рыбинск
Пассажирский
17:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тихменево
17:33
17:34
13 км.
0 ч. 17 мин.
Волга
17:58
17:59
26 км.
0 ч. 42 мин.
Шестихино
18:14
18:15
36 км.
0 ч. 58 мин.
Некоуз
18:30
18:32
47 км.
1 ч. 14 мин.
Родионово
19:02
19:03
74 км.
1 ч. 46 мин.
Пищалкино
19:26
19:28
89 км.
2 ч. 10 мин.
Сонково
19:50
20:20
101 км.
2 ч. 34 мин.
Кесова Гора
20:52
20:54
124 км.
3 ч. 36 мин.
Мюд
21:08
21:10
136 км.
3 ч. 52 мин.
Кашин
21:32
21:35
154 км.
4 ч. 16 мин.
Калязин
22:05
22:08
173 км.
4 ч. 49 мин.
Углич
23:08
23:55
215 км.
5 ч. 52 мин.
Калязин
01:05
01:10
257 км.
7 ч. 49 мин.
Скнятино
01:40
01:42
274 км.
8 ч. 24 мин.
Белый Городок
02:08
02:10
293 км.
8 ч. 52 мин.
Савелово
02:30
02:40
307 км.
9 ч. 14 мин.
Лобня
04:24
04:26
400 км.
11 ч. 8 мин.
Москва
Восточный Вокзал
05:28
430 км.
12 ч. 12 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вместо положенных 9 часов, поезд идет теперь 12 - стоит 2 раза по часу где-то — это бред, расстояние можно проехать за 5-6 часов 2 - основная проблема - кондиционер - он не был включен, окна задраены, ощущение парной бани.
Пользуюсь этим рейсом регулярно уже второй год. Впервые за все время был сравнительно новый вагон с нормальными туалетами и не поломанными полками или столами. Проводник была просто огонь. Давала информацию часто, но не навязчиво. Впервые я осталась ь довольна поездкой. Из неприятного - температурный режим. Ночью было слишком жарко и душно. Ну и, конечно, длительность поездки... Этот факт не выдерживает критики. Уверена, что если сократить путь, то большинство пассажиров поменяли бы трудные поездки на трансфере, на удобства поезда.
Я ездил в вагонах всех классов и разного уровня обслуживания — даже приходилось ехать в «общих» вагонах и «СВ». При покупке билета "вживую" через кассира при наличии выбора, я всегда представлял перед глазами все возможные неудобства. Но это уже через чур.
Старался покупать билет в плацкартный вагон из-за того, что среди ночи можно тихо встать с нижней полки и прогуляться по вагону до туалета, размяв затёкшие колени — это становится более интересным, когда сами проводники ложатся спать, закрывшись в своём "двуспальном купе". К ним в это время бесполезно стучать в дверь и просить помочь "замолчать" храпящего на весь вагон человека, который спит на соседней полке — поэтому приходилось самому поправлять "храпуну" подушку ему под головой, чтобы ВСЕ спали до утра.
Сегодня родители рассказали, что у них дают вместо привычных подстаканников с граненым стаканом обычные маленькие кофейные чашечки, а вот те самые подстаканники со стаканами тоже продают за трешку (3000). Интересно, это вообще легально?