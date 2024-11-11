Маршрут следования поезда 6022 Лодейное Поле — Сортавала на карте со всеми остановками
Расписание поезда Лодейное Поле — Сортавала с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Лодейное Поле
09:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Инема
10:09
10:09
17 км.
0 ч. 19 мин.
Мегрега
10:23
10:23
33 км.
0 ч. 33 мин.
Олонец
10:33
10:34
42 км.
0 ч. 43 мин.
Тукса
10:40
10:41
49 км.
0 ч. 50 мин.
Ильинская
10:47
10:48
56 км.
0 ч. 57 мин.
Нурмойла
10:52
10:52
59 км.
1 ч. 2 мин.
Тулокса
11:00
11:01
68 км.
1 ч. 10 мин.
Точка На Карте
11:05
11:06
71 км.
1 ч. 15 мин.
Видлица
11:12
11:13
79 км.
1 ч. 22 мин.
Погранкондуши
11:21
11:22
90 км.
1 ч. 31 мин.
Куркункула
11:32
11:33
103 км.
1 ч. 42 мин.
Салми-2
11:41
11:41
112 км.
1 ч. 51 мин.
Салми
11:46
11:46
114 км.
1 ч. 56 мин.
Иля-Ууксу
12:01
12:01
134 км.
2 ч. 11 мин.
Питкяранта
12:13
12:14
143 км.
2 ч. 23 мин.
Койриноя
12:22
12:22
151 км.
2 ч. 32 мин.
Леппясилта
12:32
12:32
159 км.
2 ч. 42 мин.
Ляскеля
12:57
12:58
175 км.
3 ч. 7 мин.
Харлу
13:06
13:06
181 км.
3 ч. 16 мин.
Янисйоки
13:09
13:10
182 км.
3 ч. 19 мин.
Хямекоски
13:13
13:13
184 км.
3 ч. 23 мин.
Янисъярви
13:21
13:21
187 км.
3 ч. 31 мин.
Алалампи
13:29
13:30
194 км.
3 ч. 39 мин.
Черные Камни
13:37
13:38
203 км.
3 ч. 47 мин.
Маткаселькя
13:46
13:46
210 км.
3 ч. 56 мин.
Рускеала
Горный парк
14:02
14:10
212 км.
4 ч. 12 мин.
Кааламо
14:26
14:27
219 км.
4 ч. 36 мин.
Рюттю
14:37
14:38
230 км.
4 ч. 47 мин.
Хелюля
14:46
14:46
237 км.
4 ч. 56 мин.
Морозная
14:48
14:49
238 км.
4 ч. 58 мин.
Сортавала-Центр
14:54
14:54
241 км.
5 ч. 4 мин.
Сортавала
14:57
242 км.
5 ч. 7 мин.
