Маршрут следования и продажа билетов
15:10
5 ч. 0 мин.
20:10
33
Маршрут следования поезда 6023 Сортавала — Лодейное Поле на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сортавала — Лодейное Поле с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сортавала
15:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сортавала-Центр
15:12
15:13
1 км.
0 ч. 2 мин.
Морозная
15:18
15:19
4 км.
0 ч. 8 мин.
Хелюля
15:21
15:21
5 км.
0 ч. 11 мин.
Рюттю
15:29
15:29
12 км.
0 ч. 19 мин.
Кааламо
15:42
15:43
23 км.
0 ч. 32 мин.
Рускеала
Горный парк
15:56
16:02
30 км.
0 ч. 46 мин.
Маткаселькя
16:17
16:17
32 км.
1 ч. 7 мин.
Черные Камни
16:25
16:25
39 км.
1 ч. 15 мин.
Алалампи
16:33
16:34
48 км.
1 ч. 23 мин.
Янисъярви
16:42
16:43
55 км.
1 ч. 32 мин.
Хямекоски
16:49
16:49
58 км.
1 ч. 39 мин.
Янисйоки
16:52
16:53
60 км.
1 ч. 42 мин.
Харлу
16:56
16:56
61 км.
1 ч. 46 мин.
Ляскеля
17:03
17:04
67 км.
1 ч. 53 мин.
Леппясилта
17:28
17:29
83 км.
2 ч. 18 мин.
Койриноя
17:38
17:39
91 км.
2 ч. 28 мин.
Питкяранта
17:47
17:48
99 км.
2 ч. 37 мин.
Иля-Ууксу
17:59
17:59
108 км.
2 ч. 49 мин.
Салми
18:13
18:14
128 км.
3 ч. 3 мин.
Салми-2
18:18
18:19
130 км.
3 ч. 8 мин.
Куркункула
18:26
18:27
139 км.
3 ч. 16 мин.
Погранкондуши
18:37
18:38
152 км.
3 ч. 27 мин.
Видлица
18:46
18:47
163 км.
3 ч. 36 мин.
Точка На Карте
18:53
18:54
171 км.
3 ч. 43 мин.
Тулокса
18:58
18:58
174 км.
3 ч. 48 мин.
Нурмойла
19:05
19:06
183 км.
3 ч. 55 мин.
Ильинская
19:10
19:11
186 км.
4 ч. 0 мин.
Тукса
19:17
19:18
193 км.
4 ч. 7 мин.
Олонец
19:25
19:26
200 км.
4 ч. 15 мин.
Мегрега
19:36
19:36
209 км.
4 ч. 26 мин.
Инема
19:50
19:51
225 км.
4 ч. 40 мин.
Лодейное Поле
20:10
242 км.
5 ч. 0 мин.
