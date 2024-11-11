Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 602Ч Чита — Приаргунск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
13:37
2 ч. 31 мин.
01:40
37
Маршрут следования поезда 602Ч Чита — Приаргунск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Чита — Приаргунск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Чита 2
13:37
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дарасун
14:54
14:56
52 км.
1 ч. 17 мин.
Карымская
15:43
16:06
78 км.
2 ч. 6 мин.
Адриановка
16:39
16:41
91 км.
3 ч. 2 мин.
Седловой
17:02
17:04
100 км.
3 ч. 25 мин.
Бурятская
17:24
17:26
112 км.
3 ч. 47 мин.
Могойтуй
17:46
17:51
135 км.
4 ч. 9 мин.
Остречная
18:05
18:07
147 км.
4 ч. 28 мин.
Ага
18:19
18:21
155 км.
4 ч. 42 мин.
Разъезд №71
18:35
18:37
165 км.
4 ч. 58 мин.
Булак
18:50
18:52
177 км.
5 ч. 13 мин.
Степь
19:00
19:02
182 км.
5 ч. 23 мин.
Оловянная
19:23
19:38
197 км.
5 ч. 46 мин.
Ясногорск
19:57
20:12
5185 км.
6 ч. 20 мин.
Ясная
20:23
20:25
10192 км.
6 ч. 46 мин.
Бырка
20:41
20:43
10207 км.
7 ч. 4 мин.
Мирная
20:52
20:54
10214 км.
7 ч. 15 мин.
Безречная
21:04
21:06
10222 км.
7 ч. 27 мин.
Хадабулак
21:22
21:24
10234 км.
7 ч. 45 мин.
Шерловая
21:41
21:43
10249 км.
8 ч. 4 мин.
Зун-Торей
21:55
21:57
10259 км.
8 ч. 18 мин.
Борзя
22:06
22:39
10265 км.
8 ч. 29 мин.
Соктуй
23:05
23:07
10281 км.
9 ч. 28 мин.
Харанор
23:34
23:36
10297 км.
9 ч. 57 мин.
Арабатук
00:03
00:05
10324 км.
10 ч. 26 мин.
Арамогойтуй
00:39
00:41
10369 км.
11 ч. 2 мин.
Маргуцек
01:02
01:04
10389 км.
11 ч. 25 мин.
Урулюнгуй
01:27
02:04
10410 км.
11 ч. 50 мин.
Платформа 145км
02:22
02:23
10426 км.
12 ч. 45 мин.
Платформа 154км
02:33
02:34
10434 км.
12 ч. 56 мин.
Досатуй
02:49
02:51
10449 км.
13 ч. 12 мин.
Приаргунск
03:26
10481 км.
13 ч. 49 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Чита → Приаргунск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Про бельё особо распространяться не буду, в конце концов, они его не сами стирают, но все-таки в других поездах тоже не стирают белья, а значит что-то от РЖД зависит, какие-то меры воздействия на прачечное хозяйство оказать, возможно, что бы бельё было не в таком ужасном виде.
Титан с водой набрал температуру выше 90 градусов, то есть близкую к кипению только через 26 часов от начала поездки, его, наверное, не нагрели вовремя опасаясь, что пассажиры могут ошпариться. А в поезде еще есть дети, которые бегают и все трогают!!!
Про уборку в вагоне: этим тоже проводники сильно не заморачивались, спать мы легли в пыльном вагоне, первый раз провели сухой шваброй по полу только на следующий день ближе к полудню. Я не преувеличиваю, действительно швабра оставила одну влажную полоску на полу.
Кондиционер: проводники, заботясь о здоровье пассажиров, вероятно, боялись их застудить, из-за чего кондиционер мы уговаривали их включить все время поездки и получили ответ на наши мольбы два раза за двое суток на 15 минут в сутки, вагон не успевал даже проветриваться.
Душегубка была такая, что мы просто задыхались и на каждой остановке, начиналось столпотворение в тамбуре, чтобы "схватить" хоть глоток воздуха. Видите ли, у них в вагоне сломался кондиционер. Только выходишь из вагона видишь, как весь поезд вышел подышать хоть чуток не поездка, а пытка.