Поезд 602Ч Чита — Приаргунск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

13:37

Чита

2 ч. 31 мин.

01:40

Приаргунск

37

Купить билеты

Маршрут следования поезда 602Ч Чита — Приаргунск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Чита — Приаргунск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Чита 2

13:37

0 км.

0 ч. 0 мин.

Дарасун

14:54

2 мин.

14:56

52 км.

1 ч. 17 мин.

Карымская

15:43

23 мин.

16:06

78 км.

2 ч. 6 мин.

Адриановка

16:39

2 мин.

16:41

91 км.

3 ч. 2 мин.

Седловой

17:02

2 мин.

17:04

100 км.

3 ч. 25 мин.

Бурятская

17:24

2 мин.

17:26

112 км.

3 ч. 47 мин.

Могойтуй

17:46

5 мин.

17:51

135 км.

4 ч. 9 мин.

Остречная

18:05

2 мин.

18:07

147 км.

4 ч. 28 мин.

Ага

18:19

2 мин.

18:21

155 км.

4 ч. 42 мин.

Разъезд №71

18:35

2 мин.

18:37

165 км.

4 ч. 58 мин.

Булак

18:50

2 мин.

18:52

177 км.

5 ч. 13 мин.

Степь

19:00

2 мин.

19:02

182 км.

5 ч. 23 мин.

Оловянная

19:23

15 мин.

19:38

197 км.

5 ч. 46 мин.

Ясногорск

19:57

15 мин.

20:12

5185 км.

6 ч. 20 мин.

Ясная

20:23

2 мин.

20:25

10192 км.

6 ч. 46 мин.

Бырка

20:41

2 мин.

20:43

10207 км.

7 ч. 4 мин.

Мирная

20:52

2 мин.

20:54

10214 км.

7 ч. 15 мин.

Безречная

21:04

2 мин.

21:06

10222 км.

7 ч. 27 мин.

Хадабулак

21:22

2 мин.

21:24

10234 км.

7 ч. 45 мин.

Шерловая

21:41

2 мин.

21:43

10249 км.

8 ч. 4 мин.

Зун-Торей

21:55

2 мин.

21:57

10259 км.

8 ч. 18 мин.

Борзя

22:06

33 мин.

22:39

10265 км.

8 ч. 29 мин.

Соктуй

23:05

2 мин.

23:07

10281 км.

9 ч. 28 мин.

Харанор

23:34

2 мин.

23:36

10297 км.

9 ч. 57 мин.

Арабатук

00:03

2 мин.

00:05

10324 км.

10 ч. 26 мин.

Арамогойтуй

00:39

2 мин.

00:41

10369 км.

11 ч. 2 мин.

Маргуцек

01:02

2 мин.

01:04

10389 км.

11 ч. 25 мин.

Урулюнгуй

01:27

37 мин.

02:04

10410 км.

11 ч. 50 мин.

Платформа 145км

02:22

1 мин.

02:23

10426 км.

12 ч. 45 мин.

Платформа 154км

02:33

1 мин.

02:34

10434 км.

12 ч. 56 мин.

Досатуй

02:49

2 мин.

02:51

10449 км.

13 ч. 12 мин.

Приаргунск

03:26

10481 км.

13 ч. 49 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Чита → Приаргунск Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Чита и Приаргунск

Информация о поезде 602Ч

Планируете поездку по маршруту Чита — Приаргунск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 602Ч. Этот поезд отправляется со станции Чита в 13:37 и прибывает на конечную станцию Приаргунск в 01:40. Вся дорога занимает 2 ч. 31 мин., а суммарное время стоянок составляет - 4 ч. 6 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 602Ч

Количество остановок поезда:

37 станций

Самая длинная остановка:

63 мин. – станция Борзя

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Илья

    Про бельё особо распространяться не буду, в конце концов, они его не сами стирают, но все-таки в других поездах тоже не стирают белья, а значит что-то от РЖД зависит, какие-то меры воздействия на прачечное хозяйство оказать, возможно, что бы бельё было не в таком ужасном виде.

    Ответить
  2. Анастасия Сергеевна

    Титан с водой набрал температуру выше 90 градусов, то есть близкую к кипению только через 26 часов от начала поездки, его, наверное, не нагрели вовремя опасаясь, что пассажиры могут ошпариться. А в поезде еще есть дети, которые бегают и все трогают!!!

    Ответить
  3. Оля

    Про уборку в вагоне: этим тоже проводники сильно не заморачивались, спать мы легли в пыльном вагоне, первый раз провели сухой шваброй по полу только на следующий день ближе к полудню. Я не преувеличиваю, действительно швабра оставила одну влажную полоску на полу.

    Ответить
  4. София

    Кондиционер: проводники, заботясь о здоровье пассажиров, вероятно, боялись их застудить, из-за чего кондиционер мы уговаривали их включить все время поездки и получили ответ на наши мольбы два раза за двое суток на 15 минут в сутки, вагон не успевал даже проветриваться.

    Ответить
  5. Михаил М.

    Душегубка была такая, что мы просто задыхались и на каждой остановке, начиналось столпотворение в тамбуре, чтобы "схватить" хоть глоток воздуха. Видите ли, у них в вагоне сломался кондиционер. Только выходишь из вагона видишь, как весь поезд вышел подышать хоть чуток не поездка, а пытка.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 602Ч:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн