Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 602С Адлер — Ставрополь. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 602С Адлер — Ставрополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Ставрополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
20:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
20:12
20:14
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
20:34
20:44
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
21:09
21:28
37 км.
1 ч. 9 мин.
Лазаревская
22:10
22:23
69 км.
2 ч. 10 мин.
Туапсе
23:02
23:14
96 км.
3 ч. 2 мин.
Белореченская
02:49
03:38
193 км.
6 ч. 49 мин.
Кавказская
07:47
08:20
285 км.
11 ч. 47 мин.
Темижбекская
08:56
08:58
306 км.
12 ч. 56 мин.
Расшеватка
09:31
09:33
334 км.
13 ч. 31 мин.
Передовая
09:59
10:01
359 км.
13 ч. 59 мин.
Изобильная
10:22
10:25
375 км.
14 ч. 22 мин.
Палагиада
11:04
11:07
407 км.
15 ч. 4 мин.
Ставрополь
11:36
415 км.
15 ч. 36 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
Добрый день! Как же я искала подобный отзыв, но увы никто его не написал! Теперь напишу я) Довелось мне проехать на поезде Ставрополь-Адлер... конечно, я уважаю РЖД, но зачем вы так относитесь к ставропольским поездам? Неужели невозможно дать новый состав?
Первые 5 вагонов-плацкарт. К слову, плацкартные вагоны относительно новые. У них имеется кондиционер, биотуалет и даже электронная полоса бежит, какой поезд и какой вагон. Имейте ввиду, что все остальные вагоны- с 6 по 14-купейные. И что очень важно с 6 по 9 вагон-оборудованы кондиционером и биотуалетом. А вот с 10 по 14- это ад!
Вагон номер 7- вагон с одним местом для инвалида. Пожалуй, самый удачный вагон во всем поезде. Купе занимают ровно полвагона. Остальное-купе для инвалида и такой же большой туалет био. Кондей есть. Удивительно, что мест в этот вагон не продавали. Потом перед поездкой за день вывалилось 2 места: я их купила.
Обратно ехали в вагоне номер 6. Вагон типа «чужой», но от ответственности никто не освобождал! Старый, грязный! Да, встроен кондей и типа био-туалет. Но это кошмар, товарищи! Вагону лет 50! Не меньше! Но после того, как мне предложили «ремни безопасности» для верхней полки, я вообще чуть не упала в обморок.
Поезд едет медленно и неуверенно. Обидно за РЖД и такое отношение к Ставропольскому поезду. Порадовала только проводница: внимательная, с юмором и понимает всю печаль происходящего. К слову, места в купе нижние от 2200, верхние от 1700 рублей.