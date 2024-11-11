Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 602Я Москва — Рыбинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Рыбинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Восточный Вокзал
21:58
0 км.
0 ч. 0 мин.
Лобня
22:54
22:56
30 км.
0 ч. 56 мин.
Савелово
00:51
00:58
123 км.
2 ч. 53 мин.
Белый Городок
01:18
01:20
137 км.
3 ч. 20 мин.
Скнятино
01:45
01:47
156 км.
3 ч. 47 мин.
Калязин
02:14
02:17
173 км.
4 ч. 16 мин.
Углич
03:17
04:10
215 км.
5 ч. 19 мин.
Калязин
05:12
05:15
257 км.
7 ч. 14 мин.
Кашин
05:45
05:48
276 км.
7 ч. 47 мин.
Мюд
06:10
06:12
294 км.
8 ч. 12 мин.
Кесова Гора
06:25
06:27
306 км.
8 ч. 27 мин.
Сонково
07:00
07:45
329 км.
9 ч. 2 мин.
Пищалкино
08:01
08:03
341 км.
10 ч. 3 мин.
Родионово
08:18
08:20
356 км.
10 ч. 20 мин.
Некоуз
08:46
08:48
383 км.
10 ч. 48 мин.
Шестихино
09:00
09:01
394 км.
11 ч. 2 мин.
Волга
09:14
09:16
404 км.
11 ч. 16 мин.
Тихменево
09:43
09:44
417 км.
11 ч. 45 мин.
Рыбинск
Пассажирский
10:00
430 км.
12 ч. 2 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Это так забавно видеть, когда проводница просит оставить о себе положительный отзыв. Хотя сама палец об палец не ударила для комфорта пассажиров нашлись, конечно, добрые люди, которые наградили проводницу фальшивыми словами. Но для меня это уже перебор.
На вторые сутки все стояли в очереди к трем розеткам в проходе, чтобы зарядить телефон. Самые умные сделали это ночью. Причем розетки, разболтанные так, что вилка вываливается - то есть дождался своей очереди и СТОЙ рядом, держи контакт... Это что - розетки не заменить? Не сделать на каждое купе хотя бы одну? Сервис по принципу - зачем старое чинить, когда-нибудь придется на новое менять... Вот и поменяли!
Хочу оставить здесь отзыв и благодарность сотрудникам поезда Москва - Рыбинск и обратно вагон номер 3!!! Увы была в плачевном состоянии и ни имен, ни фамилий не видела!!! Была я на Пятом месяце беременности и соминой обходились так что я была поражена приятно.
Обожаю я нашу РЖД. Практически на каждом углу рекламируют свои услуги, придумывают какие-то совершенно не мыслимые и не удобные для простого обывателя скидки на проезд (но видимо выгодные для руководства), акции, бонусы и прочее, чтобы завлечь туристов пользоваться как можно больше своими услугами.
Наше путешествие вообще началось с того, что в нашем 3-м «купе» ехали две довольно молодые дамы с грудным ребенком (около 2-х месяцев малышу), который ко времени нашей посадки как раз проснулся и отдыхать нам на пару с галдящими «мамашами» не давал.