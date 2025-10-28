Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 603Б Гомель (Беларусь) — Брест.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
20:11
9 ч. 49 мин.
06:00
20
Расписание поезда Гомель (Беларусь) — Брест с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Гомель
Пассажирский
20:11
0 км.
0 ч. 0 мин.
Речица
21:07
21:11
41 км.
0 ч. 56 мин.
Василевичи
21:56
21:58
80 км.
1 ч. 45 мин.
Калинковичи
22:36
22:44
117 км.
2 ч. 25 мин.
Мышанка
23:04
23:06
142 км.
2 ч. 53 мин.
Птичь
23:16
23:18
151 км.
3 ч. 5 мин.
Муляровка
23:33
23:35
168 км.
3 ч. 22 мин.
Копцевичи
23:51
23:53
184 км.
3 ч. 40 мин.
Житковичи
00:18
00:20
215 км.
4 ч. 7 мин.
Микашевичи
00:40
00:41
241 км.
4 ч. 29 мин.
Лахва
01:08
01:10
267 км.
4 ч. 57 мин.
Лунинец
01:28
01:54
285 км.
5 ч. 17 мин.
Пинск
02:42
02:48
335 км.
6 ч. 31 мин.
Янов-Полесский
03:25
03:27
371 км.
7 ч. 14 мин.
Дрогичин Город
04:00
04:02
398 км.
7 ч. 49 мин.
Дрогичин
04:11
04:16
404 км.
8 ч. 0 мин.
Антополь
04:31
04:33
422 км.
8 ч. 20 мин.
Кобрин
05:02
05:05
451 км.
8 ч. 51 мин.
Жабинка
05:29
05:33
473 км.
9 ч. 18 мин.
Брест-Центральный
06:00
498 км.
9 ч. 49 мин.
