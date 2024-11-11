Маршрут следования и продажа билетов
15:56
14 ч. 31 мин.
06:27
17
Маршрут следования поезда 603С Ставрополь — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ставрополь — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ставрополь
15:56
0 км.
0 ч. 0 мин.
Палагиада
16:24
16:26
8 км.
0 ч. 28 мин.
Изобильная
17:01
17:03
40 км.
1 ч. 5 мин.
Передовая
17:23
17:25
56 км.
1 ч. 27 мин.
Расшеватка
17:50
18:00
81 км.
1 ч. 54 мин.
Темижбекская
18:34
18:37
109 км.
2 ч. 38 мин.
Кавказская
19:13
20:15
130 км.
3 ч. 17 мин.
Гречишкино
21:00
21:05
161 км.
5 ч. 4 мин.
Усть-Лабинская
21:58
22:08
202 км.
6 ч. 2 мин.
Краснодар 1
23:10
23:23
261 км.
7 ч. 14 мин.
Горячий Ключ
01:15
01:54
303 км.
9 ч. 19 мин.
Туапсе
03:34
03:42
364 км.
11 ч. 38 мин.
Лазаревская
04:22
04:29
391 км.
12 ч. 26 мин.
Лоо
05:14
05:25
423 км.
13 ч. 18 мин.
Сочи
05:49
05:55
439 км.
13 ч. 53 мин.
Хоста
06:14
06:16
452 км.
14 ч. 18 мин.
Адлер
06:27
460 км.
14 ч. 31 мин.
