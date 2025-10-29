Маршрут следования и продажа билетов
19:34
9 ч. 59 мин.
05:33
21
Маршрут следования поезда 604Б Брест — Гомель (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брест — Гомель (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брест-Центральный
19:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жабинка
20:00
20:02
25 км.
0 ч. 26 мин.
Кобрин
20:25
20:30
47 км.
0 ч. 51 мин.
Антополь
20:58
21:00
76 км.
1 ч. 24 мин.
Дрогичин
21:18
21:27
94 км.
1 ч. 44 мин.
Дрогичин Город
21:34
21:36
100 км.
2 ч. 0 мин.
Янов-Полесский
21:58
22:02
127 км.
2 ч. 24 мин.
Пинск
22:42
22:57
163 км.
3 ч. 8 мин.
Лунинец
23:50
00:19
213 км.
4 ч. 16 мин.
Лахва
00:38
00:39
231 км.
5 ч. 4 мин.
Сенкевичи
00:52
00:56
243 км.
5 ч. 18 мин.
Микашевичи
01:14
01:16
257 км.
5 ч. 40 мин.
Житковичи
01:39
01:41
283 км.
6 ч. 5 мин.
Копцевичи
02:05
02:07
314 км.
6 ч. 31 мин.
Муляровка
02:22
02:24
330 км.
6 ч. 48 мин.
Птичь
02:40
02:42
347 км.
7 ч. 6 мин.
Мышанка
02:52
02:54
356 км.
7 ч. 18 мин.
Калинковичи
03:17
03:28
381 км.
7 ч. 43 мин.
Василевичи
04:01
04:03
418 км.
8 ч. 27 мин.
Речица
04:43
04:46
457 км.
9 ч. 9 мин.
Гомель
Пассажирский
05:33
498 км.
9 ч. 59 мин.
