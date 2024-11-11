Маршрут следования и продажа билетов
23:25
13 ч. 7 мин.
12:32
12
Маршрут следования поезда 604С Ростов-на-Дону — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
23:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Староминская-Тимашевск
01:30
01:32
91 км.
2 ч. 5 мин.
Каневская
02:11
02:13
138 км.
2 ч. 46 мин.
Брюховецкая
04:16
04:18
170 км.
4 ч. 51 мин.
Краснодар 1
05:39
05:47
256 км.
6 ч. 14 мин.
Горячий Ключ
06:44
07:24
298 км.
7 ч. 19 мин.
Туапсе
09:10
09:32
359 км.
9 ч. 45 мин.
Лазаревская
10:39
10:42
386 км.
11 ч. 14 мин.
Лоо
11:25
11:28
418 км.
12 ч. 0 мин.
Сочи
11:54
12:00
434 км.
12 ч. 29 мин.
Хоста
12:19
12:21
447 км.
12 ч. 54 мин.
Адлер
12:32
455 км.
13 ч. 7 мин.
