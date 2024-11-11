Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 605Б Витебск — Брест на карте со всеми остановками
Расписание поезда Витебск — Брест с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Витебск
17:21
0 км.
0 ч. 0 мин.
Богушевская
18:00
18:04
39 км.
0 ч. 39 мин.
Орша-Центральная
18:41
18:58
76 км.
1 ч. 20 мин.
Копысь
19:28
19:30
99 км.
2 ч. 7 мин.
Шклов
19:41
19:43
109 км.
2 ч. 20 мин.
Могилев 1
20:24
20:58
141 км.
3 ч. 3 мин.
Быхов
21:42
21:44
187 км.
4 ч. 21 мин.
Рогачев
22:50
22:54
235 км.
5 ч. 29 мин.
Жлобин
23:27
23:42
257 км.
6 ч. 6 мин.
Светлогорск-На-Березин
00:11
00:15
293 км.
6 ч. 50 мин.
Калинковичи
01:06
01:20
354 км.
7 ч. 45 мин.
Мышанка
01:42
01:46
379 км.
8 ч. 21 мин.
Птичь
01:55
01:57
388 км.
8 ч. 34 мин.
Муляровка
02:18
02:23
405 км.
8 ч. 57 мин.
Копцевичи
02:41
02:44
421 км.
9 ч. 20 мин.
Житковичи
03:11
03:14
452 км.
9 ч. 50 мин.
Микашевичи
03:35
03:37
478 км.
10 ч. 14 мин.
Сенкевичи
03:52
03:54
492 км.
10 ч. 31 мин.
Лахва
04:07
04:09
504 км.
10 ч. 46 мин.
Лунинец
04:27
04:50
522 км.
11 ч. 6 мин.
Пинск
05:38
05:44
572 км.
12 ч. 17 мин.
Янов-Полесский
06:16
06:20
608 км.
12 ч. 55 мин.
Дрогичин Город
06:44
06:46
635 км.
13 ч. 23 мин.
Дрогичин
06:55
06:59
641 км.
13 ч. 34 мин.
Антополь
07:14
07:16
659 км.
13 ч. 53 мин.
Кобрин
07:44
07:47
688 км.
14 ч. 23 мин.
Жабинка
08:09
08:11
710 км.
14 ч. 48 мин.
Брест-Центральный
08:35
735 км.
15 ч. 14 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Витебск → Брест Распечатать расписание поезда