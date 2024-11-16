Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6061 Саратов — Балашов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Саратов — Балашов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Саратов 1
Пассажирский
07:43
0 км.
0 ч. 0 мин.
Площадь имени Ленина
07:50
07:52
4 км.
0 ч. 7 мин.
Трофимовский I
07:56
07:57
6 км.
0 ч. 13 мин.
Жасминная
08:05
08:07
12 км.
0 ч. 22 мин.
Курдюм
08:17
08:18
20 км.
0 ч. 34 мин.
Светлый
08:28
08:29
30 км.
0 ч. 45 мин.
Татищево
08:32
08:33
31 км.
0 ч. 49 мин.
Кологривовка
08:53
08:54
53 км.
1 ч. 10 мин.
Аткарск
09:14
09:15
77 км.
1 ч. 31 мин.
Капеллы
09:24
09:25
86 км.
1 ч. 41 мин.
Енгалычевский
09:32
09:33
94 км.
1 ч. 49 мин.
Лопуховка
09:39
09:40
101 км.
1 ч. 56 мин.
Афросимовский
09:47
09:48
109 км.
2 ч. 4 мин.
Еткары
09:54
09:55
116 км.
2 ч. 11 мин.
Екатериновка
10:04
10:05
126 км.
2 ч. 21 мин.
Вольный
10:16
10:17
135 км.
2 ч. 33 мин.
Салтыковка
10:27
10:28
145 км.
2 ч. 44 мин.
Благодатка
10:40
10:41
161 км.
2 ч. 57 мин.
Остановочный пункт 670км
10:47
10:48
163 км.
3 ч. 4 мин.
Ртищево 2
10:52
10:53
165 км.
3 ч. 9 мин.
Ртищево 1
11:01
11:03
168 км.
3 ч. 18 мин.
Кистендей
11:27
11:28
187 км.
3 ч. 44 мин.
Аркадак
11:46
11:47
208 км.
4 ч. 3 мин.
Летяжевка
11:58
11:59
219 км.
4 ч. 15 мин.
Пады
12:12
12:13
239 км.
4 ч. 29 мин.
Балашов
Пассажирский
12:31
12:32
261 км.
4 ч. 48 мин.
Балашов 1
12:41
263 км.
4 ч. 58 мин.
