Маршрут следования и продажа билетов
поезд 6062 Балашов — Саратов
Маршрут следования поезда 6062 Балашов — Саратов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Балашов — Саратов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Балашов 1
13:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Балашов
Пассажирский
13:29
13:30
2 км.
0 ч. 9 мин.
Пады
13:49
13:50
24 км.
0 ч. 29 мин.
Летяжевка
14:03
14:04
44 км.
0 ч. 43 мин.
Аркадак
14:15
14:16
55 км.
0 ч. 55 мин.
Кистендей
14:37
14:38
76 км.
1 ч. 17 мин.
Ртищево 1
15:04
15:12
95 км.
1 ч. 44 мин.
Ртищево 2
15:22
15:23
98 км.
2 ч. 2 мин.
Остановочный пункт 670км
15:29
15:30
100 км.
2 ч. 9 мин.
Благодатка
15:39
15:40
102 км.
2 ч. 19 мин.
Салтыковка
15:51
15:52
118 км.
2 ч. 31 мин.
Вольный
16:02
16:03
128 км.
2 ч. 42 мин.
Екатериновка
16:10
16:11
137 км.
2 ч. 50 мин.
Еткары
16:19
16:20
147 км.
2 ч. 59 мин.
Афросимовский
16:28
16:29
154 км.
3 ч. 8 мин.
Лопуховка
16:36
16:37
162 км.
3 ч. 16 мин.
Енгалычевский
16:44
16:45
169 км.
3 ч. 24 мин.
Капеллы
16:52
16:53
177 км.
3 ч. 32 мин.
Аткарск
17:04
17:05
186 км.
3 ч. 44 мин.
Кологривовка
17:26
17:27
210 км.
4 ч. 6 мин.
Татищево
17:45
17:47
232 км.
4 ч. 25 мин.
Светлый
17:49
17:50
233 км.
4 ч. 29 мин.
Курдюм
18:01
18:02
243 км.
4 ч. 41 мин.
Жасминная
18:11
18:13
251 км.
4 ч. 51 мин.
Трофимовский I
18:21
18:22
257 км.
5 ч. 1 мин.
Площадь имени Ленина
18:27
18:29
259 км.
5 ч. 7 мин.
Саратов 1
Пассажирский
18:38
263 км.
5 ч. 18 мин.
