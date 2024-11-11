Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6063 Саратов — Балашов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Саратов — Балашов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Саратов 1
Пассажирский
17:19
0 км.
0 ч. 0 мин.
Площадь имени Ленина
17:26
17:28
4 км.
0 ч. 7 мин.
Трофимовский I
17:32
17:33
6 км.
0 ч. 13 мин.
Жасминная
17:41
17:43
12 км.
0 ч. 22 мин.
Курдюм
17:53
17:54
20 км.
0 ч. 34 мин.
Светлый
18:04
18:05
30 км.
0 ч. 45 мин.
Татищево
18:08
18:09
31 км.
0 ч. 49 мин.
Кологривовка
18:29
18:30
53 км.
1 ч. 10 мин.
Аткарск
18:50
18:51
77 км.
1 ч. 31 мин.
Лопуховка
19:11
19:12
101 км.
1 ч. 52 мин.
Афросимовский
19:19
19:20
109 км.
2 ч. 0 мин.
Екатериновка
19:32
19:33
126 км.
2 ч. 13 мин.
Салтыковка
19:54
19:55
145 км.
2 ч. 35 мин.
Благодатка
20:07
20:08
161 км.
2 ч. 48 мин.
Ртищево 1
20:26
20:27
169 км.
3 ч. 7 мин.
Кистендей
20:55
20:56
188 км.
3 ч. 36 мин.
Аркадак
21:15
21:16
209 км.
3 ч. 56 мин.
Летяжевка
21:27
21:28
220 км.
4 ч. 8 мин.
Пады
21:44
21:45
240 км.
4 ч. 25 мин.
Балашов
Пассажирский
22:06
22:07
262 км.
4 ч. 47 мин.
Балашов 1
22:18
264 км.
4 ч. 59 мин.
