Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6064 Балашов — Саратов. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 6064 Балашов — Саратов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Балашов — Саратов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Балашов 1
01:44
0 км.
0 ч. 0 мин.
Балашов
Пассажирский
01:53
01:54
2 км.
0 ч. 9 мин.
Пады
02:10
02:11
24 км.
0 ч. 26 мин.
Летяжевка
02:27
02:28
44 км.
0 ч. 43 мин.
Аркадак
02:41
02:42
55 км.
0 ч. 57 мин.
Кистендей
03:04
03:05
76 км.
1 ч. 20 мин.
Ртищево 1
03:30
03:38
95 км.
1 ч. 46 мин.
Благодатка
03:57
03:58
103 км.
2 ч. 13 мин.
Салтыковка
04:09
04:10
119 км.
2 ч. 25 мин.
Екатериновка
04:25
04:26
138 км.
2 ч. 41 мин.
Афросимовский
04:40
04:41
155 км.
2 ч. 56 мин.
Лопуховка
04:48
04:49
163 км.
3 ч. 4 мин.
Аткарск
05:11
05:12
187 км.
3 ч. 27 мин.
Кологривовка
05:33
05:34
211 км.
3 ч. 49 мин.
Татищево
05:52
05:54
233 км.
4 ч. 8 мин.
Светлый
05:56
05:57
234 км.
4 ч. 12 мин.
Курдюм
06:08
06:09
244 км.
4 ч. 24 мин.
Жасминная
06:18
06:20
252 км.
4 ч. 34 мин.
Трофимовский I
06:28
06:29
258 км.
4 ч. 44 мин.
Площадь имени Ленина
06:34
06:36
260 км.
4 ч. 50 мин.
Саратов 1
Пассажирский
06:45
264 км.
5 ч. 1 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Балашов → Саратов Распечатать расписание поезда