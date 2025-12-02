Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 606Ф Брест — Могилев на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брест — Могилев с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брест-Центральный
17:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жабинка
17:41
17:43
25 км.
0 ч. 26 мин.
Кобрин
18:07
18:14
47 км.
0 ч. 52 мин.
Антополь
18:52
18:54
76 км.
1 ч. 37 мин.
Дрогичин Город
19:18
19:20
101 км.
2 ч. 3 мин.
Янов-Полесский
19:46
19:48
128 км.
2 ч. 31 мин.
Пинск
20:18
20:25
164 км.
3 ч. 3 мин.
Лунинец
21:15
21:45
214 км.
4 ч. 0 мин.
Лахва
22:06
22:09
232 км.
4 ч. 51 мин.
Сенкевичи
22:21
22:23
244 км.
5 ч. 6 мин.
Микашевичи
22:43
22:47
258 км.
5 ч. 28 мин.
Житковичи
23:11
23:15
284 км.
5 ч. 56 мин.
Копцевичи
23:46
23:52
315 км.
6 ч. 31 мин.
Муляровка
00:08
00:11
331 км.
6 ч. 53 мин.
Птичь
00:26
00:28
348 км.
7 ч. 11 мин.
Мышанка
00:38
00:41
357 км.
7 ч. 23 мин.
Калинковичи
01:11
01:35
382 км.
7 ч. 56 мин.
Светлогорск-На-Березин
02:31
02:38
443 км.
9 ч. 16 мин.
Жлобин
03:11
03:45
479 км.
9 ч. 56 мин.
Рогачев
04:13
04:15
501 км.
10 ч. 58 мин.
Быхов
04:53
04:55
549 км.
11 ч. 38 мин.
Могилев 1
05:42
595 км.
12 ч. 27 мин.
