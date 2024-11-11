Маршрут следования и продажа билетов
04:13
1 ч. 45 мин.
05:58
25
Маршрут следования поезда 6070 Ростов-на-Дону — Таганрог на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Таганрог с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
04:13
0 км.
0 ч. 0 мин.
Темерник
04:22
04:23
4 км.
0 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 1337км
04:27
04:27
5 км.
0 ч. 14 мин.
Ростов-Западный
04:31
04:32
7 км.
0 ч. 18 мин.
Хапры
04:38
04:39
14 км.
0 ч. 25 мин.
Мокрый Чалтырь
04:43
04:44
17 км.
0 ч. 30 мин.
Сафьяново
04:46
04:46
18 км.
0 ч. 33 мин.
Мартыново
04:50
04:51
22 км.
0 ч. 37 мин.
Недвиговка
04:53
04:53
23 км.
0 ч. 40 мин.
Танаис
04:56
04:56
26 км.
0 ч. 43 мин.
Синявская
05:03
05:04
31 км.
0 ч. 50 мин.
Морской Чулек
05:07
05:07
34 км.
0 ч. 54 мин.
Остановочный пункт 1300км
05:10
05:11
36 км.
0 ч. 57 мин.
Мержаново
05:14
05:15
38 км.
1 ч. 1 мин.
Остановочный пункт 1295км
05:17
05:17
39 км.
1 ч. 4 мин.
Морская
05:22
05:23
41 км.
1 ч. 9 мин.
Приморка
05:27
05:28
44 км.
1 ч. 14 мин.
Вареновка
05:30
05:31
46 км.
1 ч. 17 мин.
Бессергеновка
05:34
05:34
47 км.
1 ч. 21 мин.
Остановочный пункт 1283км
05:36
05:37
50 км.
1 ч. 23 мин.
Михайловка
05:39
05:39
51 км.
1 ч. 26 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
05:44
05:45
53 км.
1 ч. 31 мин.
Мебельный Комбинат
05:49
05:49
54 км.
1 ч. 36 мин.
Красный Котельщик
05:52
05:53
55 км.
1 ч. 39 мин.
Таганрог
05:58
56 км.
1 ч. 45 мин.
