Маршрут следования и продажа билетов
04:34
1 ч. 47 мин.
06:21
Маршрут следования поезда 6071 Таганрог — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Таганрог — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Таганрог
04:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Красный Котельщик
04:39
04:39
1 км.
0 ч. 5 мин.
Мебельный Комбинат
04:42
04:43
2 км.
0 ч. 8 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
04:47
04:49
3 км.
0 ч. 13 мин.
Михайловка
04:52
04:53
5 км.
0 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 1283км
04:55
04:55
6 км.
0 ч. 21 мин.
Бессергеновка
04:57
04:58
9 км.
0 ч. 23 мин.
Вареновка
05:00
05:01
10 км.
0 ч. 26 мин.
Приморка
05:03
05:04
12 км.
0 ч. 29 мин.
Морская
05:09
05:10
15 км.
0 ч. 35 мин.
Остановочный пункт 1295км
05:15
05:15
17 км.
0 ч. 41 мин.
Мержаново
05:17
05:18
18 км.
0 ч. 43 мин.
Остановочный пункт 1300км
05:20
05:21
20 км.
0 ч. 46 мин.
Морской Чулек
05:24
05:24
22 км.
0 ч. 50 мин.
Синявская
05:29
05:30
25 км.
0 ч. 55 мин.
Танаис
05:34
05:35
30 км.
1 ч. 0 мин.
Недвиговка
05:37
05:37
33 км.
1 ч. 3 мин.
Мартыново
05:39
05:40
34 км.
1 ч. 5 мин.
Сафьяново
05:43
05:44
38 км.
1 ч. 9 мин.
Мокрый Чалтырь
05:46
05:46
39 км.
1 ч. 12 мин.
Хапры
05:52
05:53
42 км.
1 ч. 18 мин.
Пост 1330км
05:56
05:57
45 км.
1 ч. 22 мин.
Ростов-Западный
06:01
06:02
49 км.
1 ч. 27 мин.
Остановочный пункт 1337км
06:05
06:06
51 км.
1 ч. 31 мин.
Темерник
06:11
06:12
52 км.
1 ч. 37 мин.
Ростов
Главный
06:21
56 км.
1 ч. 47 мин.
