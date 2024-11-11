Маршрут следования и продажа билетов
05:02
1 ч. 57 мин.
06:59
29
Маршрут следования поезда 6072 Ростов-на-Дону — Таганрог на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Таганрог с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
05:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростов-Берег
05:07
05:08
1 км.
0 ч. 5 мин.
Гниловская
05:17
05:18
5 км.
0 ч. 15 мин.
Первомайская
05:22
05:23
7 км.
0 ч. 20 мин.
Левенцовская
05:27
05:28
9 км.
0 ч. 25 мин.
Сады
05:30
05:30
10 км.
0 ч. 28 мин.
Каратаево
05:33
05:33
11 км.
0 ч. 31 мин.
Красный Маяк
05:35
05:36
12 км.
0 ч. 33 мин.
Хапры
05:39
05:40
13 км.
0 ч. 37 мин.
Мокрый Чалтырь
05:44
05:45
16 км.
0 ч. 42 мин.
Сафьяново
05:47
05:47
17 км.
0 ч. 45 мин.
Мартыново
05:51
05:52
21 км.
0 ч. 49 мин.
Недвиговка
05:54
05:54
22 км.
0 ч. 52 мин.
Танаис
05:57
05:57
25 км.
0 ч. 55 мин.
Синявская
06:04
06:05
30 км.
1 ч. 2 мин.
Морской Чулек
06:08
06:08
33 км.
1 ч. 6 мин.
Остановочный пункт 1300км
06:11
06:12
35 км.
1 ч. 9 мин.
Мержаново
06:15
06:16
37 км.
1 ч. 13 мин.
Остановочный пункт 1295км
06:18
06:18
38 км.
1 ч. 16 мин.
Морская
06:23
06:24
40 км.
1 ч. 21 мин.
Приморка
06:28
06:29
43 км.
1 ч. 26 мин.
Вареновка
06:31
06:32
45 км.
1 ч. 29 мин.
Бессергеновка
06:35
06:35
46 км.
1 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 1283км
06:37
06:38
49 км.
1 ч. 35 мин.
Михайловка
06:40
06:40
50 км.
1 ч. 38 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
06:45
06:46
52 км.
1 ч. 43 мин.
Мебельный Комбинат
06:50
06:50
53 км.
1 ч. 48 мин.
Красный Котельщик
06:53
06:54
54 км.
1 ч. 51 мин.
Таганрог
06:59
55 км.
1 ч. 57 мин.
