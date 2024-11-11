Маршрут следования и продажа билетов
05:06
1 ч. 58 мин.
07:04
29
Маршрут следования поезда 6073 Таганрог — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Таганрог — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Таганрог
05:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Красный Котельщик
05:11
05:11
1 км.
0 ч. 5 мин.
Мебельный Комбинат
05:14
05:15
2 км.
0 ч. 8 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
05:19
05:20
3 км.
0 ч. 13 мин.
Михайловка
05:23
05:24
5 км.
0 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 1283км
05:26
05:26
6 км.
0 ч. 20 мин.
Бессергеновка
05:28
05:29
9 км.
0 ч. 22 мин.
Вареновка
05:31
05:32
10 км.
0 ч. 25 мин.
Приморка
05:34
05:35
12 км.
0 ч. 28 мин.
Морская
05:40
05:41
15 км.
0 ч. 34 мин.
Остановочный пункт 1295км
05:46
05:46
17 км.
0 ч. 40 мин.
Мержаново
05:48
05:49
18 км.
0 ч. 42 мин.
Остановочный пункт 1300км
05:51
05:52
20 км.
0 ч. 45 мин.
Морской Чулек
05:55
05:55
22 км.
0 ч. 49 мин.
Синявская
06:00
06:01
25 км.
0 ч. 54 мин.
Танаис
06:05
06:06
30 км.
0 ч. 59 мин.
Недвиговка
06:08
06:08
33 км.
1 ч. 2 мин.
Мартыново
06:10
06:11
34 км.
1 ч. 4 мин.
Сафьяново
06:14
06:15
38 км.
1 ч. 8 мин.
Мокрый Чалтырь
06:17
06:17
39 км.
1 ч. 11 мин.
Хапры
06:23
06:24
42 км.
1 ч. 17 мин.
Красный Маяк
06:28
06:28
43 км.
1 ч. 22 мин.
Каратаево
06:31
06:31
44 км.
1 ч. 25 мин.
Сады
06:34
06:34
45 км.
1 ч. 28 мин.
Левенцовская
06:37
06:37
46 км.
1 ч. 31 мин.
Первомайская
06:41
06:42
48 км.
1 ч. 35 мин.
Гниловская
06:47
06:48
50 км.
1 ч. 41 мин.
Ростов-Берег
06:58
06:59
54 км.
1 ч. 52 мин.
Ростов
Главный
07:04
55 км.
1 ч. 58 мин.
