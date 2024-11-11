Маршрут следования и продажа билетов
06:58
1 ч. 49 мин.
08:47
Маршрут следования поезда 6074 Ростов-на-Дону — Таганрог на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Таганрог с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
06:58
0 км.
0 ч. 0 мин.
Темерник
07:07
07:08
4 км.
0 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 1337км
07:12
07:12
5 км.
0 ч. 14 мин.
Ростов-Западный
07:16
07:17
7 км.
0 ч. 18 мин.
Пост 1330км
07:20
07:21
11 км.
0 ч. 22 мин.
Хапры
07:25
07:26
14 км.
0 ч. 27 мин.
Мокрый Чалтырь
07:30
07:31
17 км.
0 ч. 32 мин.
Сафьяново
07:33
07:33
18 км.
0 ч. 35 мин.
Мартыново
07:37
07:38
22 км.
0 ч. 39 мин.
Недвиговка
07:40
07:40
23 км.
0 ч. 42 мин.
Танаис
07:43
07:43
26 км.
0 ч. 45 мин.
Синявская
07:51
07:52
31 км.
0 ч. 53 мин.
Морской Чулек
07:55
07:55
34 км.
0 ч. 57 мин.
Остановочный пункт 1300км
07:58
07:59
36 км.
1 ч. 0 мин.
Мержаново
08:02
08:03
38 км.
1 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 1295км
08:05
08:05
39 км.
1 ч. 7 мин.
Морская
08:10
08:11
41 км.
1 ч. 12 мин.
Приморка
08:15
08:16
44 км.
1 ч. 17 мин.
Вареновка
08:18
08:19
46 км.
1 ч. 20 мин.
Бессергеновка
08:22
08:22
47 км.
1 ч. 24 мин.
Остановочный пункт 1283км
08:24
08:25
50 км.
1 ч. 26 мин.
Михайловка
08:27
08:27
51 км.
1 ч. 29 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
08:32
08:34
53 км.
1 ч. 34 мин.
Мебельный Комбинат
08:38
08:38
54 км.
1 ч. 40 мин.
Красный Котельщик
08:41
08:42
55 км.
1 ч. 43 мин.
Таганрог
08:47
56 км.
1 ч. 49 мин.
