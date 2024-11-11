Маршрут следования и продажа билетов
07:32
1 ч. 58 мин.
09:30
29
Маршрут следования поезда 6075 Таганрог — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Таганрог — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Таганрог
07:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Красный Котельщик
07:37
07:37
1 км.
0 ч. 5 мин.
Мебельный Комбинат
07:40
07:41
2 км.
0 ч. 8 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
07:45
07:47
3 км.
0 ч. 13 мин.
Михайловка
07:50
07:51
5 км.
0 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 1283км
07:53
07:53
6 км.
0 ч. 21 мин.
Бессергеновка
07:55
07:56
9 км.
0 ч. 23 мин.
Вареновка
07:58
07:59
10 км.
0 ч. 26 мин.
Приморка
08:01
08:02
12 км.
0 ч. 29 мин.
Морская
08:07
08:08
15 км.
0 ч. 35 мин.
Остановочный пункт 1295км
08:13
08:13
17 км.
0 ч. 41 мин.
Мержаново
08:15
08:16
18 км.
0 ч. 43 мин.
Остановочный пункт 1300км
08:18
08:19
20 км.
0 ч. 46 мин.
Морской Чулек
08:22
08:22
22 км.
0 ч. 50 мин.
Синявская
08:27
08:28
25 км.
0 ч. 55 мин.
Танаис
08:32
08:33
30 км.
1 ч. 0 мин.
Недвиговка
08:35
08:35
33 км.
1 ч. 3 мин.
Мартыново
08:37
08:38
34 км.
1 ч. 5 мин.
Сафьяново
08:41
08:42
38 км.
1 ч. 9 мин.
Мокрый Чалтырь
08:44
08:44
39 км.
1 ч. 12 мин.
Хапры
08:50
08:51
42 км.
1 ч. 18 мин.
Красный Маяк
08:55
08:55
43 км.
1 ч. 23 мин.
Каратаево
08:58
08:58
44 км.
1 ч. 26 мин.
Сады
09:01
09:01
45 км.
1 ч. 29 мин.
Левенцовская
09:04
09:04
46 км.
1 ч. 32 мин.
Первомайская
09:08
09:09
48 км.
1 ч. 36 мин.
Гниловская
09:14
09:15
50 км.
1 ч. 42 мин.
Ростов-Берег
09:24
09:25
54 км.
1 ч. 52 мин.
Ростов
Главный
09:30
55 км.
1 ч. 58 мин.
