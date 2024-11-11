Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6076 Ростов-на-Дону — Таганрог.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
08:36
1 ч. 59 мин.
10:35
29
Маршрут следования поезда 6076 Ростов-на-Дону — Таганрог на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Таганрог с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
08:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростов-Берег
08:41
08:42
1 км.
0 ч. 5 мин.
Гниловская
08:51
08:52
5 км.
0 ч. 15 мин.
Первомайская
08:56
08:57
7 км.
0 ч. 20 мин.
Левенцовская
09:01
09:02
9 км.
0 ч. 25 мин.
Сады
09:04
09:04
10 км.
0 ч. 28 мин.
Каратаево
09:07
09:07
11 км.
0 ч. 31 мин.
Красный Маяк
09:09
09:10
12 км.
0 ч. 33 мин.
Хапры
09:13
09:14
13 км.
0 ч. 37 мин.
Мокрый Чалтырь
09:18
09:19
16 км.
0 ч. 42 мин.
Сафьяново
09:21
09:21
17 км.
0 ч. 45 мин.
Мартыново
09:25
09:26
21 км.
0 ч. 49 мин.
Недвиговка
09:28
09:28
22 км.
0 ч. 52 мин.
Танаис
09:31
09:31
25 км.
0 ч. 55 мин.
Синявская
09:39
09:40
30 км.
1 ч. 3 мин.
Морской Чулек
09:43
09:43
33 км.
1 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 1300км
09:46
09:47
35 км.
1 ч. 10 мин.
Мержаново
09:50
09:51
37 км.
1 ч. 14 мин.
Остановочный пункт 1295км
09:53
09:53
38 км.
1 ч. 17 мин.
Морская
09:59
10:00
40 км.
1 ч. 23 мин.
Приморка
10:04
10:05
43 км.
1 ч. 28 мин.
Вареновка
10:07
10:08
45 км.
1 ч. 31 мин.
Бессергеновка
10:11
10:11
46 км.
1 ч. 35 мин.
Остановочный пункт 1283км
10:13
10:14
49 км.
1 ч. 37 мин.
Михайловка
10:16
10:16
50 км.
1 ч. 40 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
10:21
10:22
52 км.
1 ч. 45 мин.
Мебельный Комбинат
10:26
10:26
53 км.
1 ч. 50 мин.
Красный Котельщик
10:29
10:30
54 км.
1 ч. 53 мин.
Таганрог
10:35
55 км.
1 ч. 59 мин.
