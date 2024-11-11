Маршрут следования и продажа билетов
09:28
1 ч. 46 мин.
11:14
26
Маршрут следования поезда 6077 Таганрог — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Таганрог — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Таганрог
09:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Красный Котельщик
09:33
09:33
1 км.
0 ч. 5 мин.
Мебельный Комбинат
09:36
09:37
2 км.
0 ч. 8 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
09:41
09:42
3 км.
0 ч. 13 мин.
Михайловка
09:45
09:46
5 км.
0 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 1283км
09:48
09:48
6 км.
0 ч. 20 мин.
Бессергеновка
09:50
09:51
9 км.
0 ч. 22 мин.
Вареновка
09:53
09:54
10 км.
0 ч. 25 мин.
Приморка
09:56
09:57
12 км.
0 ч. 28 мин.
Морская
10:02
10:03
15 км.
0 ч. 34 мин.
Остановочный пункт 1295км
10:08
10:08
17 км.
0 ч. 40 мин.
Мержаново
10:10
10:11
18 км.
0 ч. 42 мин.
Остановочный пункт 1300км
10:13
10:14
20 км.
0 ч. 45 мин.
Морской Чулек
10:17
10:17
22 км.
0 ч. 49 мин.
Синявская
10:22
10:23
25 км.
0 ч. 54 мин.
Танаис
10:27
10:28
30 км.
0 ч. 59 мин.
Недвиговка
10:30
10:30
33 км.
1 ч. 2 мин.
Мартыново
10:32
10:33
34 км.
1 ч. 4 мин.
Сафьяново
10:36
10:37
38 км.
1 ч. 8 мин.
Мокрый Чалтырь
10:39
10:39
39 км.
1 ч. 11 мин.
Хапры
10:45
10:46
42 км.
1 ч. 17 мин.
Пост 1330км
10:49
10:50
45 км.
1 ч. 21 мин.
Ростов-Западный
10:54
10:55
49 км.
1 ч. 26 мин.
Остановочный пункт 1337км
10:58
10:59
51 км.
1 ч. 30 мин.
Темерник
11:04
11:05
52 км.
1 ч. 36 мин.
Ростов
Главный
11:14
56 км.
1 ч. 46 мин.
