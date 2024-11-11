Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6078 Ростов-на-Дону — Таганрог. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
12:24
1 ч. 58 мин.
14:22
29
Маршрут следования поезда 6078 Ростов-на-Дону — Таганрог на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Таганрог с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
12:24
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростов-Берег
12:29
12:30
1 км.
0 ч. 5 мин.
Гниловская
12:39
12:40
5 км.
0 ч. 15 мин.
Первомайская
12:44
12:45
7 км.
0 ч. 20 мин.
Левенцовская
12:49
12:50
9 км.
0 ч. 25 мин.
Сады
12:52
12:52
10 км.
0 ч. 28 мин.
Каратаево
12:55
12:55
11 км.
0 ч. 31 мин.
Красный Маяк
12:57
12:58
12 км.
0 ч. 33 мин.
Хапры
13:01
13:02
13 км.
0 ч. 37 мин.
Мокрый Чалтырь
13:06
13:07
16 км.
0 ч. 42 мин.
Сафьяново
13:09
13:09
17 км.
0 ч. 45 мин.
Мартыново
13:13
13:14
21 км.
0 ч. 49 мин.
Недвиговка
13:16
13:16
22 км.
0 ч. 52 мин.
Танаис
13:19
13:19
25 км.
0 ч. 55 мин.
Синявская
13:26
13:27
30 км.
1 ч. 2 мин.
Морской Чулек
13:30
13:30
33 км.
1 ч. 6 мин.
Остановочный пункт 1300км
13:33
13:34
35 км.
1 ч. 9 мин.
Мержаново
13:37
13:38
37 км.
1 ч. 13 мин.
Остановочный пункт 1295км
13:40
13:40
38 км.
1 ч. 16 мин.
Морская
13:45
13:46
40 км.
1 ч. 21 мин.
Приморка
13:50
13:51
43 км.
1 ч. 26 мин.
Вареновка
13:53
13:54
45 км.
1 ч. 29 мин.
Бессергеновка
13:57
13:57
46 км.
1 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 1283км
13:59
14:00
49 км.
1 ч. 35 мин.
Михайловка
14:02
14:02
50 км.
1 ч. 38 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
14:07
14:09
52 км.
1 ч. 43 мин.
Мебельный Комбинат
14:13
14:13
53 км.
1 ч. 49 мин.
Красный Котельщик
14:16
14:17
54 км.
1 ч. 52 мин.
Таганрог
14:22
55 км.
1 ч. 58 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Ростов-на-Дону → Таганрог Распечатать расписание поезда