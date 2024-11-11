Маршрут следования и продажа билетов
10:49
1 ч. 46 мин.
12:35
26
Маршрут следования поезда 6079 Таганрог — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Таганрог — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Таганрог
10:49
0 км.
0 ч. 0 мин.
Красный Котельщик
10:54
10:54
1 км.
0 ч. 5 мин.
Мебельный Комбинат
10:57
10:58
2 км.
0 ч. 8 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
11:02
11:03
3 км.
0 ч. 13 мин.
Михайловка
11:06
11:07
5 км.
0 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 1283км
11:09
11:09
6 км.
0 ч. 20 мин.
Бессергеновка
11:11
11:12
9 км.
0 ч. 22 мин.
Вареновка
11:14
11:15
10 км.
0 ч. 25 мин.
Приморка
11:17
11:18
12 км.
0 ч. 28 мин.
Морская
11:23
11:24
15 км.
0 ч. 34 мин.
Остановочный пункт 1295км
11:29
11:29
17 км.
0 ч. 40 мин.
Мержаново
11:31
11:32
18 км.
0 ч. 42 мин.
Остановочный пункт 1300км
11:34
11:35
20 км.
0 ч. 45 мин.
Морской Чулек
11:38
11:38
22 км.
0 ч. 49 мин.
Синявская
11:43
11:44
25 км.
0 ч. 54 мин.
Танаис
11:48
11:49
30 км.
0 ч. 59 мин.
Недвиговка
11:51
11:51
33 км.
1 ч. 2 мин.
Мартыново
11:53
11:54
34 км.
1 ч. 4 мин.
Сафьяново
11:57
11:58
38 км.
1 ч. 8 мин.
Мокрый Чалтырь
12:00
12:00
39 км.
1 ч. 11 мин.
Хапры
12:06
12:07
42 км.
1 ч. 17 мин.
Пост 1330км
12:10
12:11
45 км.
1 ч. 21 мин.
Ростов-Западный
12:15
12:16
49 км.
1 ч. 26 мин.
Остановочный пункт 1337км
12:19
12:20
51 км.
1 ч. 30 мин.
Темерник
12:25
12:26
52 км.
1 ч. 36 мин.
Ростов
Главный
12:35
56 км.
1 ч. 46 мин.
