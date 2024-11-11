Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6080 Ростов-на-Дону — Таганрог на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Таганрог с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
15:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростов-Берег
15:20
15:21
1 км.
0 ч. 5 мин.
Гниловская
15:30
15:31
5 км.
0 ч. 15 мин.
Первомайская
15:35
15:36
7 км.
0 ч. 20 мин.
Левенцовская
15:40
15:41
9 км.
0 ч. 25 мин.
Сады
15:43
15:43
10 км.
0 ч. 28 мин.
Каратаево
15:46
15:46
11 км.
0 ч. 31 мин.
Красный Маяк
15:48
15:49
12 км.
0 ч. 33 мин.
Хапры
15:52
15:53
13 км.
0 ч. 37 мин.
Мокрый Чалтырь
15:57
15:58
16 км.
0 ч. 42 мин.
Сафьяново
16:00
16:00
17 км.
0 ч. 45 мин.
Мартыново
16:04
16:05
21 км.
0 ч. 49 мин.
Недвиговка
16:07
16:07
22 км.
0 ч. 52 мин.
Танаис
16:10
16:10
25 км.
0 ч. 55 мин.
Синявская
16:17
16:18
30 км.
1 ч. 2 мин.
Морской Чулек
16:21
16:21
33 км.
1 ч. 6 мин.
Остановочный пункт 1300км
16:24
16:25
35 км.
1 ч. 9 мин.
Мержаново
16:28
16:29
37 км.
1 ч. 13 мин.
Остановочный пункт 1295км
16:31
16:31
38 км.
1 ч. 16 мин.
Морская
16:36
16:37
40 км.
1 ч. 21 мин.
Приморка
16:41
16:42
43 км.
1 ч. 26 мин.
Вареновка
16:44
16:45
45 км.
1 ч. 29 мин.
Бессергеновка
16:48
16:48
46 км.
1 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 1283км
16:50
16:51
49 км.
1 ч. 35 мин.
Михайловка
16:53
16:53
50 км.
1 ч. 38 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
16:58
17:00
52 км.
1 ч. 43 мин.
Мебельный Комбинат
17:04
17:04
53 км.
1 ч. 49 мин.
Красный Котельщик
17:07
17:08
54 км.
1 ч. 52 мин.
Таганрог
17:13
55 км.
1 ч. 58 мин.
