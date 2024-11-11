Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6081 Таганрог — Ростов-на-Дону.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
14:24
1 ч. 57 мин.
16:21
29
Маршрут следования поезда 6081 Таганрог — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Таганрог — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Таганрог
14:24
0 км.
0 ч. 0 мин.
Красный Котельщик
14:29
14:29
1 км.
0 ч. 5 мин.
Мебельный Комбинат
14:32
14:33
2 км.
0 ч. 8 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
14:37
14:38
3 км.
0 ч. 13 мин.
Михайловка
14:41
14:42
5 км.
0 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 1283км
14:44
14:44
6 км.
0 ч. 20 мин.
Бессергеновка
14:46
14:47
9 км.
0 ч. 22 мин.
Вареновка
14:49
14:50
10 км.
0 ч. 25 мин.
Приморка
14:52
14:53
12 км.
0 ч. 28 мин.
Морская
14:58
14:59
15 км.
0 ч. 34 мин.
Остановочный пункт 1295км
15:04
15:04
17 км.
0 ч. 40 мин.
Мержаново
15:06
15:07
18 км.
0 ч. 42 мин.
Остановочный пункт 1300км
15:09
15:10
20 км.
0 ч. 45 мин.
Морской Чулек
15:13
15:13
22 км.
0 ч. 49 мин.
Синявская
15:18
15:19
25 км.
0 ч. 54 мин.
Танаис
15:23
15:24
30 км.
0 ч. 59 мин.
Недвиговка
15:26
15:26
33 км.
1 ч. 2 мин.
Мартыново
15:28
15:29
34 км.
1 ч. 4 мин.
Сафьяново
15:32
15:33
38 км.
1 ч. 8 мин.
Мокрый Чалтырь
15:35
15:35
39 км.
1 ч. 11 мин.
Хапры
15:41
15:42
42 км.
1 ч. 17 мин.
Красный Маяк
15:46
15:46
43 км.
1 ч. 22 мин.
Каратаево
15:49
15:49
44 км.
1 ч. 25 мин.
Сады
15:52
15:52
45 км.
1 ч. 28 мин.
Левенцовская
15:55
15:55
46 км.
1 ч. 31 мин.
Первомайская
15:59
16:00
48 км.
1 ч. 35 мин.
Гниловская
16:05
16:06
50 км.
1 ч. 41 мин.
Ростов-Берег
16:15
16:16
54 км.
1 ч. 51 мин.
Ростов
Главный
16:21
55 км.
1 ч. 57 мин.
