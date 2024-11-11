Маршрут следования и продажа билетов
17:34
1 ч. 58 мин.
19:32
29
Маршрут следования поезда 6082 Ростов-на-Дону — Таганрог на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Таганрог с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
17:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростов-Берег
17:39
17:40
1 км.
0 ч. 5 мин.
Гниловская
17:49
17:50
5 км.
0 ч. 15 мин.
Первомайская
17:54
17:55
7 км.
0 ч. 20 мин.
Левенцовская
17:59
18:00
9 км.
0 ч. 25 мин.
Сады
18:02
18:02
10 км.
0 ч. 28 мин.
Каратаево
18:05
18:05
11 км.
0 ч. 31 мин.
Красный Маяк
18:07
18:08
12 км.
0 ч. 33 мин.
Хапры
18:11
18:12
13 км.
0 ч. 37 мин.
Мокрый Чалтырь
18:16
18:17
16 км.
0 ч. 42 мин.
Сафьяново
18:19
18:19
17 км.
0 ч. 45 мин.
Мартыново
18:23
18:24
21 км.
0 ч. 49 мин.
Недвиговка
18:26
18:26
22 км.
0 ч. 52 мин.
Танаис
18:29
18:29
25 км.
0 ч. 55 мин.
Синявская
18:36
18:37
30 км.
1 ч. 2 мин.
Морской Чулек
18:40
18:40
33 км.
1 ч. 6 мин.
Остановочный пункт 1300км
18:43
18:44
35 км.
1 ч. 9 мин.
Мержаново
18:47
18:48
37 км.
1 ч. 13 мин.
Остановочный пункт 1295км
18:50
18:50
38 км.
1 ч. 16 мин.
Морская
18:55
18:56
40 км.
1 ч. 21 мин.
Приморка
19:00
19:01
43 км.
1 ч. 26 мин.
Вареновка
19:03
19:04
45 км.
1 ч. 29 мин.
Бессергеновка
19:07
19:07
46 км.
1 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 1283км
19:09
19:10
49 км.
1 ч. 35 мин.
Михайловка
19:12
19:12
50 км.
1 ч. 38 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
19:17
19:19
52 км.
1 ч. 43 мин.
Мебельный Комбинат
19:23
19:23
53 км.
1 ч. 49 мин.
Красный Котельщик
19:26
19:27
54 км.
1 ч. 52 мин.
Таганрог
19:32
55 км.
1 ч. 58 мин.
