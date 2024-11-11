Маршрут следования и продажа билетов
16:26
1 ч. 58 мин.
18:24
29
Маршрут следования поезда 6083 Таганрог — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Таганрог — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Таганрог
16:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Красный Котельщик
16:31
16:31
1 км.
0 ч. 5 мин.
Мебельный Комбинат
16:34
16:35
2 км.
0 ч. 8 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
16:39
16:40
3 км.
0 ч. 13 мин.
Михайловка
16:43
16:44
5 км.
0 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 1283км
16:46
16:46
6 км.
0 ч. 20 мин.
Бессергеновка
16:48
16:49
9 км.
0 ч. 22 мин.
Вареновка
16:51
16:52
10 км.
0 ч. 25 мин.
Приморка
16:54
16:55
12 км.
0 ч. 28 мин.
Морская
17:00
17:01
15 км.
0 ч. 34 мин.
Остановочный пункт 1295км
17:06
17:06
17 км.
0 ч. 40 мин.
Мержаново
17:08
17:09
18 км.
0 ч. 42 мин.
Остановочный пункт 1300км
17:11
17:12
20 км.
0 ч. 45 мин.
Морской Чулек
17:15
17:15
22 км.
0 ч. 49 мин.
Синявская
17:20
17:21
25 км.
0 ч. 54 мин.
Танаис
17:25
17:26
30 км.
0 ч. 59 мин.
Недвиговка
17:28
17:28
33 км.
1 ч. 2 мин.
Мартыново
17:30
17:31
34 км.
1 ч. 4 мин.
Сафьяново
17:34
17:35
38 км.
1 ч. 8 мин.
Мокрый Чалтырь
17:37
17:37
39 км.
1 ч. 11 мин.
Хапры
17:44
17:45
42 км.
1 ч. 18 мин.
Красный Маяк
17:49
17:49
43 км.
1 ч. 23 мин.
Каратаево
17:52
17:52
44 км.
1 ч. 26 мин.
Сады
17:55
17:55
45 км.
1 ч. 29 мин.
Левенцовская
17:58
17:58
46 км.
1 ч. 32 мин.
Первомайская
18:02
18:03
48 км.
1 ч. 36 мин.
Гниловская
18:08
18:09
50 км.
1 ч. 42 мин.
Ростов-Берег
18:18
18:19
54 км.
1 ч. 52 мин.
Ростов
Главный
18:24
55 км.
1 ч. 58 мин.
