Маршрут следования и продажа билетов
20:25
1 ч. 47 мин.
22:12
26
Маршрут следования поезда 6084 Ростов-на-Дону — Таганрог на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Таганрог с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
20:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Темерник
20:34
20:35
4 км.
0 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 1337км
20:39
20:39
5 км.
0 ч. 14 мин.
Ростов-Западный
20:43
20:44
7 км.
0 ч. 18 мин.
Пост 1330км
20:47
20:48
11 км.
0 ч. 22 мин.
Хапры
20:51
20:52
14 км.
0 ч. 26 мин.
Мокрый Чалтырь
20:56
20:57
17 км.
0 ч. 31 мин.
Сафьяново
20:59
20:59
18 км.
0 ч. 34 мин.
Мартыново
21:03
21:04
22 км.
0 ч. 38 мин.
Недвиговка
21:06
21:06
23 км.
0 ч. 41 мин.
Танаис
21:09
21:09
26 км.
0 ч. 44 мин.
Синявская
21:16
21:17
31 км.
0 ч. 51 мин.
Морской Чулек
21:20
21:20
34 км.
0 ч. 55 мин.
Остановочный пункт 1300км
21:23
21:24
36 км.
0 ч. 58 мин.
Мержаново
21:27
21:28
38 км.
1 ч. 2 мин.
Остановочный пункт 1295км
21:30
21:30
39 км.
1 ч. 5 мин.
Морская
21:35
21:36
41 км.
1 ч. 10 мин.
Приморка
21:40
21:41
44 км.
1 ч. 15 мин.
Вареновка
21:43
21:44
46 км.
1 ч. 18 мин.
Бессергеновка
21:47
21:47
47 км.
1 ч. 22 мин.
Остановочный пункт 1283км
21:49
21:50
50 км.
1 ч. 24 мин.
Михайловка
21:52
21:52
51 км.
1 ч. 27 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
21:57
21:59
53 км.
1 ч. 32 мин.
Мебельный Комбинат
22:03
22:03
54 км.
1 ч. 38 мин.
Красный Котельщик
22:06
22:07
55 км.
1 ч. 41 мин.
Таганрог
22:12
56 км.
1 ч. 47 мин.
