Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6085 Таганрог — Ростов-на-Дону.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
18:54
1 ч. 44 мин.
20:38
25
Маршрут следования поезда 6085 Таганрог — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Таганрог — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Таганрог
18:54
0 км.
0 ч. 0 мин.
Красный Котельщик
18:59
18:59
1 км.
0 ч. 5 мин.
Мебельный Комбинат
19:02
19:03
2 км.
0 ч. 8 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
19:07
19:09
3 км.
0 ч. 13 мин.
Михайловка
19:12
19:13
5 км.
0 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 1283км
19:15
19:15
6 км.
0 ч. 21 мин.
Бессергеновка
19:17
19:18
9 км.
0 ч. 23 мин.
Вареновка
19:20
19:21
10 км.
0 ч. 26 мин.
Приморка
19:23
19:24
12 км.
0 ч. 29 мин.
Морская
19:29
19:30
15 км.
0 ч. 35 мин.
Остановочный пункт 1295км
19:35
19:35
17 км.
0 ч. 41 мин.
Мержаново
19:37
19:38
18 км.
0 ч. 43 мин.
Остановочный пункт 1300км
19:40
19:41
20 км.
0 ч. 46 мин.
Морской Чулек
19:44
19:44
22 км.
0 ч. 50 мин.
Синявская
19:49
19:50
25 км.
0 ч. 55 мин.
Танаис
19:54
19:55
30 км.
1 ч. 0 мин.
Недвиговка
19:57
19:57
33 км.
1 ч. 3 мин.
Сафьяново
20:02
20:02
37 км.
1 ч. 8 мин.
Мокрый Чалтырь
20:04
20:05
38 км.
1 ч. 10 мин.
Хапры
20:10
20:11
41 км.
1 ч. 16 мин.
Пост 1330км
20:14
20:15
44 км.
1 ч. 20 мин.
Ростов-Западный
20:19
20:20
48 км.
1 ч. 25 мин.
Остановочный пункт 1337км
20:23
20:24
50 км.
1 ч. 29 мин.
Темерник
20:29
20:30
51 км.
1 ч. 35 мин.
Ростов
Главный
20:38
55 км.
1 ч. 44 мин.
