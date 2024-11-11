Маршрут следования и продажа билетов
19:50
1 ч. 53 мин.
21:43
26
Маршрут следования поезда 6087 Таганрог — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Таганрог — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Таганрог
19:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Красный Котельщик
19:55
19:55
1 км.
0 ч. 5 мин.
Мебельный Комбинат
19:58
19:59
2 км.
0 ч. 8 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
20:03
20:04
3 км.
0 ч. 13 мин.
Михайловка
20:07
20:08
5 км.
0 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 1283км
20:10
20:10
6 км.
0 ч. 20 мин.
Бессергеновка
20:12
20:13
9 км.
0 ч. 22 мин.
Вареновка
20:15
20:16
10 км.
0 ч. 25 мин.
Приморка
20:18
20:19
12 км.
0 ч. 28 мин.
Морская
20:24
20:25
15 км.
0 ч. 34 мин.
Остановочный пункт 1295км
20:30
20:30
17 км.
0 ч. 40 мин.
Мержаново
20:32
20:33
18 км.
0 ч. 42 мин.
Остановочный пункт 1300км
20:35
20:36
20 км.
0 ч. 45 мин.
Морской Чулек
20:39
20:39
22 км.
0 ч. 49 мин.
Синявская
20:44
20:45
25 км.
0 ч. 54 мин.
Танаис
20:49
20:50
30 км.
0 ч. 59 мин.
Недвиговка
20:52
20:52
33 км.
1 ч. 2 мин.
Хапры
21:03
21:04
43 км.
1 ч. 13 мин.
Красный Маяк
21:08
21:08
44 км.
1 ч. 18 мин.
Каратаево
21:11
21:11
45 км.
1 ч. 21 мин.
Сады
21:14
21:14
46 км.
1 ч. 24 мин.
Левенцовская
21:17
21:17
47 км.
1 ч. 27 мин.
Первомайская
21:21
21:22
49 км.
1 ч. 31 мин.
Гниловская
21:27
21:28
51 км.
1 ч. 37 мин.
Ростов-Берег
21:37
21:38
55 км.
1 ч. 47 мин.
Ростов
Главный
21:43
56 км.
1 ч. 53 мин.
