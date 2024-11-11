Маршрут следования и продажа билетов
13:30
1 ч. 43 мин.
15:13
23
Маршрут следования поезда 6088 Ростов-на-Дону — Таганрог на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Таганрог с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
13:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Темерник
13:39
13:40
4 км.
0 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 1337км
13:44
13:44
5 км.
0 ч. 14 мин.
Ростов-Западный
13:48
13:49
7 км.
0 ч. 18 мин.
Хапры
13:55
13:56
14 км.
0 ч. 25 мин.
Мокрый Чалтырь
14:00
14:01
17 км.
0 ч. 30 мин.
Недвиговка
14:07
14:07
23 км.
0 ч. 37 мин.
Танаис
14:10
14:10
26 км.
0 ч. 40 мин.
Синявская
14:17
14:18
31 км.
0 ч. 47 мин.
Морской Чулек
14:21
14:21
34 км.
0 ч. 51 мин.
Остановочный пункт 1300км
14:24
14:25
36 км.
0 ч. 54 мин.
Мержаново
14:28
14:29
38 км.
0 ч. 58 мин.
Остановочный пункт 1295км
14:31
14:31
39 км.
1 ч. 1 мин.
Морская
14:36
14:37
41 км.
1 ч. 6 мин.
Приморка
14:41
14:42
44 км.
1 ч. 11 мин.
Вареновка
14:44
14:45
46 км.
1 ч. 14 мин.
Бессергеновка
14:48
14:48
47 км.
1 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 1283км
14:50
14:51
50 км.
1 ч. 20 мин.
Михайловка
14:53
14:53
51 км.
1 ч. 23 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
14:58
15:00
53 км.
1 ч. 28 мин.
Мебельный Комбинат
15:04
15:04
54 км.
1 ч. 34 мин.
Красный Котельщик
15:07
15:08
55 км.
1 ч. 37 мин.
Таганрог
15:13
56 км.
1 ч. 43 мин.
