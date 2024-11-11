Маршрут следования и продажа билетов
17:45
1 ч. 47 мин.
19:32
25
Маршрут следования поезда 6089 Таганрог — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Таганрог — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Таганрог
17:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Красный Котельщик
17:50
17:50
1 км.
0 ч. 5 мин.
Мебельный Комбинат
17:53
17:54
2 км.
0 ч. 8 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
17:58
17:59
3 км.
0 ч. 13 мин.
Михайловка
18:02
18:03
5 км.
0 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 1283км
18:05
18:05
6 км.
0 ч. 20 мин.
Бессергеновка
18:07
18:08
9 км.
0 ч. 22 мин.
Вареновка
18:10
18:11
10 км.
0 ч. 25 мин.
Приморка
18:13
18:14
12 км.
0 ч. 28 мин.
Морская
18:19
18:20
15 км.
0 ч. 34 мин.
Остановочный пункт 1295км
18:25
18:25
17 км.
0 ч. 40 мин.
Мержаново
18:27
18:28
18 км.
0 ч. 42 мин.
Остановочный пункт 1300км
18:30
18:31
20 км.
0 ч. 45 мин.
Морской Чулек
18:34
18:34
22 км.
0 ч. 49 мин.
Синявская
18:39
18:40
25 км.
0 ч. 54 мин.
Танаис
18:44
18:45
30 км.
0 ч. 59 мин.
Недвиговка
18:47
18:47
33 км.
1 ч. 2 мин.
Сафьяново
18:52
18:53
37 км.
1 ч. 7 мин.
Мокрый Чалтырь
18:55
18:55
38 км.
1 ч. 10 мин.
Хапры
19:02
19:03
41 км.
1 ч. 17 мин.
Пост 1330км
19:06
19:07
44 км.
1 ч. 21 мин.
Ростов-Западный
19:11
19:12
48 км.
1 ч. 26 мин.
Остановочный пункт 1337км
19:15
19:16
50 км.
1 ч. 30 мин.
Темерник
19:21
19:22
51 км.
1 ч. 36 мин.
Ростов
Главный
19:32
55 км.
1 ч. 47 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Таганрог → Ростов-на-Дону Распечатать расписание поезда