19:52
1 ч. 45 мин.
21:37
24
Маршрут следования поезда 6090 Ростов-на-Дону — Таганрог на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Таганрог с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
19:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Темерник
20:01
20:02
4 км.
0 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 1337км
20:06
20:06
5 км.
0 ч. 14 мин.
Ростов-Западный
20:10
20:11
7 км.
0 ч. 18 мин.
Хапры
20:17
20:18
14 км.
0 ч. 25 мин.
Мокрый Чалтырь
20:22
20:23
17 км.
0 ч. 30 мин.
Сафьяново
20:25
20:25
18 км.
0 ч. 33 мин.
Недвиговка
20:30
20:31
22 км.
0 ч. 38 мин.
Танаис
20:33
20:34
25 км.
0 ч. 41 мин.
Синявская
20:41
20:42
30 км.
0 ч. 49 мин.
Морской Чулек
20:45
20:45
33 км.
0 ч. 53 мин.
Остановочный пункт 1300км
20:48
20:49
35 км.
0 ч. 56 мин.
Мержаново
20:52
20:53
37 км.
1 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 1295км
20:55
20:55
38 км.
1 ч. 3 мин.
Морская
21:00
21:01
40 км.
1 ч. 8 мин.
Приморка
21:05
21:06
43 км.
1 ч. 13 мин.
Вареновка
21:08
21:09
45 км.
1 ч. 16 мин.
Бессергеновка
21:12
21:12
46 км.
1 ч. 20 мин.
Остановочный пункт 1283км
21:14
21:15
49 км.
1 ч. 22 мин.
Михайловка
21:17
21:17
50 км.
1 ч. 25 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
21:22
21:24
52 км.
1 ч. 30 мин.
Мебельный Комбинат
21:28
21:28
53 км.
1 ч. 36 мин.
Красный Котельщик
21:31
21:32
54 км.
1 ч. 39 мин.
Таганрог
21:37
55 км.
1 ч. 45 мин.
