Маршрут следования и продажа билетов
10:07
1 ч. 34 мин.
11:41
17
Маршрут следования поезда 6091 Таганрог — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Таганрог — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Таганрог
10:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
10:17
10:19
4 км.
0 ч. 10 мин.
Михайловка
10:22
10:23
6 км.
0 ч. 15 мин.
Бессергеновка
10:26
10:26
11 км.
0 ч. 19 мин.
Вареновка
10:29
10:29
12 км.
0 ч. 22 мин.
Приморка
10:32
10:32
14 км.
0 ч. 25 мин.
Морская
10:37
10:38
17 км.
0 ч. 30 мин.
Остановочный пункт 1295км
10:43
10:43
19 км.
0 ч. 36 мин.
Мержаново
10:45
10:46
20 км.
0 ч. 38 мин.
Остановочный пункт 1300км
10:48
10:49
22 км.
0 ч. 41 мин.
Синявская
10:56
10:57
28 км.
0 ч. 49 мин.
Недвиговка
11:02
11:03
37 км.
0 ч. 55 мин.
Хапры
11:13
11:14
47 км.
1 ч. 6 мин.
Ростов-Западный
11:21
11:22
54 км.
1 ч. 14 мин.
Остановочный пункт 1337км
11:25
11:26
56 км.
1 ч. 18 мин.
Темерник
11:31
11:32
57 км.
1 ч. 24 мин.
Ростов
Главный
11:41
61 км.
1 ч. 34 мин.
