Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 609Б Гомель (Беларусь) — Гродно (Беларусь).
Продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
16:56
12 ч. 54 мин.
05:50
24
Маршрут следования поезда 609Б Гомель (Беларусь) — Гродно (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Гомель (Беларусь) — Гродно (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Гомель
Пассажирский
16:56
0 км.
0 ч. 0 мин.
Речица
17:55
17:59
41 км.
0 ч. 59 мин.
Василевичи
18:46
18:48
80 км.
1 ч. 50 мин.
Калинковичи
19:21
19:25
117 км.
2 ч. 25 мин.
Мышанка
19:46
19:50
142 км.
2 ч. 50 мин.
Птичь
20:00
20:03
151 км.
3 ч. 4 мин.
Муляровка
20:20
20:22
168 км.
3 ч. 24 мин.
Копцевичи
20:38
20:39
184 км.
3 ч. 42 мин.
Старушки
20:51
20:52
196 км.
3 ч. 55 мин.
Житковичи
21:09
21:13
215 км.
4 ч. 13 мин.
Микашевичи
21:34
21:36
241 км.
4 ч. 38 мин.
Сенкевичи
21:52
21:54
255 км.
4 ч. 56 мин.
Лахва
22:07
22:09
267 км.
5 ч. 11 мин.
Лунинец
22:27
22:49
285 км.
5 ч. 31 мин.
Мальковичи
23:27
23:29
321 км.
6 ч. 31 мин.
Ганцевичи
23:55
23:57
347 км.
6 ч. 59 мин.
Ляховичи
00:30
00:32
380 км.
7 ч. 34 мин.
Барановичи-Полесские
00:52
01:23
396 км.
7 ч. 56 мин.
Новоельня
02:19
02:23
443 км.
9 ч. 23 мин.
Лида
03:11
03:35
493 км.
10 ч. 15 мин.
Рожанка
04:15
04:17
541 км.
11 ч. 19 мин.
Мосты
04:37
04:42
562 км.
11 ч. 41 мин.
Скидель
05:12
05:14
588 км.
12 ч. 16 мин.
Гродно
05:50
615 км.
12 ч. 54 мин.
