Маршрут следования поезда 609И Новокузнецк — Томск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новокузнецк — Томск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новокузнецк
12:58
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прокопьевск
13:40
13:55
30 км.
0 ч. 42 мин.
Красный Камень
14:30
14:32
47 км.
1 ч. 32 мин.
Трудармейская
14:50
14:52
63 км.
1 ч. 52 мин.
Белово
15:44
16:04
95 км.
2 ч. 46 мин.
Ленинск-Кузнецкий-1
16:46
17:04
126 км.
3 ч. 48 мин.
Плотниково
17:51
17:53
166 км.
4 ч. 53 мин.
Топки
18:40
19:36
201 км.
5 ч. 42 мин.
Юрга 1
21:12
21:27
269 км.
8 ч. 14 мин.
Яшкино
22:09
22:13
309 км.
9 ч. 11 мин.
Тайга
22:39
23:30
333 км.
9 ч. 41 мин.
Томск 1
01:01
01:11
392 км.
12 ч. 3 мин.
Томск 2
01:25
397 км.
12 ч. 27 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Нельзя развиваться без конкуренции! Ужасные вагоны! Обслуживание, как будто проводникам все что-то должны! Вонь! Вагоны прибирают с хлорсодержащими веществами, невозможно дышать! Когда к пассажирам будут относиться, как к людям, а не скоту! Состав проводников, без слез от обиды, не взглянешь! И это всё в вагонах купе! А в обычных вагонах, просто без комментариев! Итог: вернулись обратно в совдеп!
Хотим поблагодарить проводника поезда за качественное исполнение своих обязанностей, за хорошее отношение к пассажирам, за доброе сердце, прекрасный сервис, чистоту вагона, умение находить общий язык с самыми разными пассажирами и помощь пассажирам с загрузкой-выгрузкой вещей, а также с подъёмом и выходом из вагона.
Есть игровая зона для деток, бар. А когда начали проводить праздник в честь первого сентября, я ещё больше удивилась, мой ребёнок был счастлив. Были конкурсы, соревнования и подарки. Спасибо огромное Урбанович Ольги Николаевне за проведённый праздник, также всему персоналу!!! Девочки вы большие молодцы. Время пролетело быстро, даже не заметили, как приехали)))
Поезд был ночной, и я благополучно заснула под стук колес. И все бы хорошо, но в 4-5 утра я проснулась от сильного холода, по всему вагону стоял сильный ветер. Накрылась кофтой, все равно холодно. Накрылась еще одеялом (хотя я брезгую им пользоваться, это была вынужденная мера), опять не могу согреться. Смотрю на табло, там написано: 24 градуса в вагоне, 10 - на улице. Что за бред? Я что же при 24 градусах мерзну в теплой кофте и под одеялом?
Я принял решение никогда больше пользоваться услугами РЖД и не рекомендую другим поддерживать рублем эту организацию с низкой социальной ответственностью. Альтернативы есть: автомобильные дороги и авиаперелеты. А все потому-то наплевательское отношение санитарных норм.