19:58
4 д. 7 ч. 12 мин.
07:32
Маршрут следования поезда 609Н Томск — Новокузнецк на карте со всеми остановками
Расписание поезда Томск — Новокузнецк с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Томск 2
19:58
0 км.
0 ч. 0 мин.
Томск 1
20:12
20:28
5 км.
0 ч. 14 мин.
Тайга
22:02
22:51
64 км.
2 ч. 4 мин.
Яшкино
23:17
23:19
88 км.
3 ч. 19 мин.
Юрга 1
23:56
00:12
128 км.
3 ч. 58 мин.
Топки
01:45
02:29
196 км.
5 ч. 47 мин.
Плотниково
03:07
03:09
231 км.
7 ч. 9 мин.
Ленинск-Кузнецкий-1
03:50
04:05
271 км.
7 ч. 52 мин.
Белово
04:47
05:07
302 км.
8 ч. 49 мин.
Трудармейская
06:03
06:05
334 км.
10 ч. 5 мин.
Красный Камень
06:23
06:25
350 км.
10 ч. 25 мин.
Киселевск
06:35
06:38
357 км.
10 ч. 37 мин.
Прокопьевск
06:59
07:14
370 км.
11 ч. 1 мин.
Новокузнецк
07:56
400 км.
11 ч. 58 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Билет в купе стоил почти 10.000. В результате: окно не закрывалось задвижной ночной шторой от ветра, пришлось вызывать мастера, кое-как заткнули, в результате так и ехали 1,5 суток в потёмках. Утром выяснилось, что биотуалеты, оба при чём, не работают-замёрзли, пришлось с маленьким ребенком переходить через тамбур в соседний вагон. В вагоне было очень холодно, питание отсутствовало, тапочки и т. д. тоже. Постельное бельё ужасное с волосами. Ощущение что везли не людей, а скот. И это за такой ценник!!!!
Вагон полностью не готов к зиме несмотря на то, что вагон топили и в нем было тепло, на местах сидеть и спать было невозможно, от окон несло холодом так, как будто открыты окна. Нам ехать 12 часов. Пришлось завешать окна одеяло Но это не помогло.
Мы живем в 21 веке, вагоны уже отслужили свое. Нас не бесплатно катают. Я за свои деньги должна получить комфорт в поездке, а не сопли из носа. А из комфорта только приветливый проводник, который ничем помочь не может. Ну как так можно люди!!!
Почему нельзя СРАЗУ при покупке билета написать полную стоимость? Или указать, что при проезде на скоростном проезде взимается дополнительная плата в размере 150р и конкретно эта электричка - скоростная? Вышли из поезда с полным ощущением, что нас нае... Обманули. Да так и есть. Как в Турции - залезть бесплатно, а слезть 100$ Но узнаешь это только после того, как залез.
Я решил воспользоваться службой РЖД "Сопровождение маломобильных пассажиров". Служба предоставляет такие услуги как помощь в посадке в вагон предоставляя ребят, которые помогают в передвижении по территории вокзала, помогают нести багаж и берут за руку инвалида по зрению или же предлагают коляску для безопасного передвижения. Это приятный плюс.