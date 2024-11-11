Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 610Б Гродно (Беларусь) — Гомель (Беларусь).
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
19:17
13 ч. 30 мин.
08:47
26
Маршрут следования поезда 610Б Гродно (Беларусь) — Гомель (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Гродно (Беларусь) — Гомель (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Гродно
19:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Житомля
19:45
19:47
18 км.
0 ч. 28 мин.
Скидель
19:59
20:01
27 км.
0 ч. 42 мин.
Черлена
20:12
20:14
37 км.
0 ч. 55 мин.
Мосты
20:34
20:39
53 км.
1 ч. 17 мин.
Рожанка
21:00
21:03
74 км.
1 ч. 43 мин.
Лида
21:42
22:15
122 км.
2 ч. 25 мин.
Новоельня
23:25
23:30
172 км.
4 ч. 8 мин.
Барановичи-Полесские
00:24
00:45
219 км.
5 ч. 7 мин.
Ляховичи
01:06
01:08
235 км.
5 ч. 49 мин.
Ганцевичи
01:35
01:37
268 км.
6 ч. 18 мин.
Мальковичи
01:59
02:01
294 км.
6 ч. 42 мин.
Лунинец
02:40
03:11
330 км.
7 ч. 23 мин.
Лахва
03:33
03:35
348 км.
8 ч. 16 мин.
Сенкевичи
03:49
03:54
360 км.
8 ч. 32 мин.
Микашевичи
04:10
04:12
374 км.
8 ч. 53 мин.
Житковичи
04:35
04:39
400 км.
9 ч. 18 мин.
Старушки
04:56
04:58
419 км.
9 ч. 39 мин.
Копцевичи
05:11
05:13
431 км.
9 ч. 54 мин.
Муляровка
05:28
05:30
447 км.
10 ч. 11 мин.
Птичь
05:48
05:50
464 км.
10 ч. 31 мин.
Мышанка
06:00
06:02
473 км.
10 ч. 43 мин.
Калинковичи
06:25
06:40
498 км.
11 ч. 8 мин.
Василевичи
07:16
07:20
535 км.
11 ч. 59 мин.
Речица
07:59
08:02
574 км.
12 ч. 42 мин.
Гомель
Пассажирский
08:47
615 км.
13 ч. 30 мин.
